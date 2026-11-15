La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma di oggi. Domenica 15 novembre 2026 si affrontano infatti Francia e Turchia, nella sesta e ultima giornata della Lega A. Il calcio d’inizio allo Stade Atlantique di Bordeaux è fissato per le ore 20.45.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
La Francia arriva alla partita dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Italia, che ha permesso agli Azzurri di raggiungerla in testa al girone. Le due nazionali sono infatti a quota 10 punti, mentre il Belgio segue a 9. La squadra francese deve quindi vincere contro la Turchia per provare a chiudere il girone al primo posto. La Turchia è invece ultima con zero punti.
Francia-Turchia dove vederla in tv e streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Francia-Turchia, match valido per la sesta e ultima giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo Stade Atlantique di Bordeaux il 15 novembre 2026, con il calcio d’inizio fissato per le ore 20.45.
La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.
In particolare, Francia-Turchia sarà trasmessa su Sky Sport Max, con la telecronaca affidata a Matteo Marceddu. Gli abbonati potranno seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di domenica 15 novembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Max e streaming tramite Sky Go e NOW.