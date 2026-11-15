La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma di oggi. Domenica 15 novembre 2026 si affrontano infatti Francia e Turchia, nella sesta e ultima giornata della Lega A. Il calcio d’inizio allo Stade Atlantique di Bordeaux è fissato per le ore 20.45.

Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.

La Francia arriva alla partita dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Italia, che ha permesso agli Azzurri di raggiungerla in testa al girone. Le due nazionali sono infatti a quota 10 punti, mentre il Belgio segue a 9. La squadra francese deve quindi vincere contro la Turchia per provare a chiudere il girone al primo posto. La Turchia è invece ultima con zero punti.