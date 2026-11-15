Per sapere dove vedere Bielorussia Albania tv streaming, ecco tutte le informazioni sulla sfida valida per la quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27.
Prosegue la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in questa stagione in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Tra gli incontri in programma nella serata del 15 novembre c’è anche la sfida tra Albania e Bielorussia, partita che si terrà in campo neutrale nello stadio Stadio Rudolf Illovszky a Budapest.
Dove vedere Bielorussia Albania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Bielorussia-Albania, match valido per la quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo Stadio Rudolf Illovszky a Budapest il 15 novembre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.00. Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, l’incontro sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport.
La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.
In particolare, Bielorussia-Albania sarà trasmessa su Sky Sport Max, con la telecronaca affidata a Giovanni Cristiano. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di domenica 15 novembre: calcio d’inizio alle 18.00, diretta su Sky Sport Max e streaming tramite Sky.