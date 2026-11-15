Tra gli incontri in programma nella serata del 15 novembre c’è anche la sfida tra Albania e Bielorussia , partita che si terrà in campo neutrale nello stadio Stadio Rudolf Illovszky a Budapest.

La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go .

Bielorussia-Albania , match valido per la quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo Stadio Rudolf Illovszky a Budapest il 15 novembre 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 18.00 . Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, l’incontro sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport.

In particolare, Bielorussia-Albania sarà trasmessa su Sky Sport Max, con la telecronaca affidata a Giovanni Cristiano. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.

L’appuntamento è dunque fissato per la serata di domenica 15 novembre: calcio d’inizio alle 18.00, diretta su Sky Sport Max e streaming tramite Sky.