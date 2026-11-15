Belgio Italia dove vederla? È una delle sfide di maggiore interesse della sesta giornata della UEFA Nations League 2026/27. Italia e Belgio scendono in campo oggi, domenica 15 novembre 2026 allo allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45.

Le due nazionali sono inserite nel Gruppo 1 della Lega A e tornano ad affrontarsi dopo la gara d’andata, vinta dal Belgio per 2-0 allo Stadio Olimpico di Roma. L’Italia di Roberto Mancini arriva alla trasferta dopo la vittoria per 3-1 contro la Francia a San Siro. Un successo importante per gli Azzurri, capaci di ribaltare il risultato dopo il vantaggio iniziale di Olise grazie alla doppietta di Pio Esposito e al gol di Frattesi.

Gli Azzurri arrivano alla sfida con 10 punti in classifica, raggiungendo la Francia in testa al Gruppo A1 e portandosi al primo posto grazie a una migliore differenza reti. Il Belgio segue a quota 9 punti dopo il successo per 2-1 contro la Turchia.

Per gli Azzurri c’è già la conferma di essere testa di serie in vista dei sorteggi dei gironi validi per le qualificazioni ai prossimi Europei 2028 che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda. La sfida di Bruxelles sarà quindi decisiva per confermare il primo posto e chiudere la fase a gironi nel migliore dei modi. La sfida è inoltre importante in vista dei cambiamenti nel format della Nations League, che dalla stagione 2028/29 passerà dalle attuali quattro leghe a tre.