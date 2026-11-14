Tennis, rugby e Ronaldinho: lo sport da vedere in tv durante la pausa Nazionali

E anche il pallone continuerà a essere protagonista. Da una parte c’è la fase decisiva della Nations League , con l’Italia impegnata domenica sera in Belgio . Dall’altra, soprattutto, c’è un appuntamento decisamente fuori dall’ordinario: il ritorno in una partita ufficiale di Ronaldinho , che a 46 anni farà il proprio esordio con la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì.

La pausa per le Nazionali ferma i principali campionati europei , ma non significa certo un weekend senza sport in televisione. Anzi, tra sabato 14 e domenica 15 novembre il palinsesto offre numerosi appuntamenti di primo piano, dal calcio internazionale al tennis, passando per basket, rugby, volley, sport americani e discipline invernali.

Ronaldinho torna in campo: Ravenna-Forlì su Sky

È probabilmente l’evento più curioso dell’intero fine settimana. Domenica 15 novembre alle 17.30, allo stadio Bruno Benelli, Ronaldinho tornerà a disputare una gara ufficiale a distanza di undici anni dall’ultima apparizione.

Il brasiliano debutterà con il Ravenna nel derby contro il Forlì, in un appuntamento per il quale Sky ha predisposto una copertura speciale. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW e SkySport.it, con studio a bordocampo e una “Ronaldinho Cam” dedicata al fuoriclasse brasiliano.

Una giornata che comincerà già sabato, quando Ronaldinho sosterrà il primo allenamento insieme ai nuovi compagni al Benelli, prima del ritorno ufficiale in campo della domenica.

Nations League, domenica Belgio-Italia

La sosta resta naturalmente dedicata soprattutto alle Nazionali. Sabato sera uno degli appuntamenti di maggiore interesse sarà Portogallo-Danimarca, in programma alle 20.45 e visibile su Sky Sport Uno e TV8, mentre Sky Sport Calcio proporrà la Diretta Gol delle altre sfide della serata.

Domenica toccherà invece all’Italia, impegnata alle 20.45 a Bruxelles contro il Belgio nell’ultima giornata della fase a gironi. Belgio-Italia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay; Sky Sport Calcio proporrà la partita in differita a mezzanotte.

Sempre alle 20.45, su Sky, spazio anche a Francia-Turchia su Sky Sport Max e soprattutto a Spagna-Inghilterra su Sky Sport Mix e Sky Sport 251.

Tennis, si chiudono le WTA Finals e iniziano le ATP Finals

Fine settimana particolarmente ricco anche per il tennis. Sabato 14 novembre sono in programma le semifinali delle WTA Finals di Indian Wells, con il primo match di singolare alle 21 e il secondo a seguire: entrambe le semifinali saranno trasmesse da Sky Sport Tennis, con uno dei due incontri anche su Sky Sport Uno.

Domenica sarà invece il giorno delle finali: alle 21 la finale del singolare e alle 23 quella del doppio, entrambe su Sky Sport Arena. Tutto il torneo è disponibile anche in streaming su NOW.

Ma domenica segnerà anche il debutto delle ATP Finals di Torino. Alla Inalpi Arena il programma scatterà alle 11.30 con il doppio, mentre nel singolare Alexander Zverev affronterà Rafael Jodar non prima delle 14. Sessione serale con Shelton-Fils non prima delle 20.30. Tutti gli incontri saranno in diretta su Sky Sport e NOW.

Per gli italiani bisognerà aspettare lunedì: Flavio Cobolli debutterà contro Daniil Medvedev, mentre nel doppio saranno impegnati Bolelli e Vavassori.

Basket, dalla Serie A alla NBA

Molto ricco anche il programma del basket. Sabato alle 18 la Nazionale femminile sarà impegnata contro l’Austria nelle qualificazioni europee, con diretta su Sky Sport Basket e NOW.

Domenica spazio invece alla Serie A: alle 16 Treviso-Scafati, seguita alle 18.15 da Udine-Olimpia Milano, entrambe su Sky Sport Basket. Per chi preferisce il basket internazionale, su DAZN alle 19 è in programma Baskonia-Real Madrid, una delle sfide più interessanti della Liga ACB.

La domenica si chiuderà poi con la NBA: alle 22 Sky Sport Basket trasmetterà in diretta Phoenix Suns-Los Angeles Lakers, uno degli incontri di maggiore richiamo del programma americano del weekend.