San Siro, una macchina da sold out: spalti sempre pieni tra Inter, Milan e Nazionale

San Siro si conferma una macchina da tutto esaurito, indipendentemente dalla squadra che scende in campo. Che si tratti dell’Inter, del Milan o della Nazionale italiana, lo stadio Giuseppe Meazza continua a richiamare un pubblico numeroso, con tribune praticamente sempre piene e pochissime eccezioni. Un andamento che testimonia ancora una volta la capacità dell’impianto milanese di attrarre spettatori.

I dati relativi alle partite disputate finora raccontano infatti di uno stadio che viaggia costantemente verso il sold out, soprattutto in occasione degli incontri di campionato. Un risultato significativo anche alla luce dei progetti di Inter e Milan per la costruzione del nuovo impianto condiviso, destinato a sostituire l’attuale Meazza e a raccoglierne l’eredità sportiva e commerciale.