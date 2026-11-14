Juventus, il 2026/27 resta in perdita operativa: il ritorno in Champions è decisivo per il rilancio

La Juventus prevede di chiudere l’esercizio 2026/27 ancora in perdita a livello operativo. A pesare saranno soprattutto i minori ricavi legati alla partecipazione all’Europa League, rispetto a quelli che sarebbero derivati dalla Champions League. Per il biennio successivo la società prospetta invece un progressivo miglioramento, ma il ritorno nella massima competizione europea rappresenta una delle condizioni più rilevanti e incerte dello scenario. Le indicazioni emergono dal documento informativo per l’aumento di capitale, da cui emerge che il consiglio di amministrazione del club ha aggiornato le previsioni il 29 settembre, dopo la prima fase della campagna trasferimenti 2026/27 e alla luce dei risultati sportivi inferiori alle attese nella stagione precedente.

Juventus, nel 2026/27 risultato operativo e cash flow ancora negativi Nel documento predisposto in vista della ricapitalizzazione, gli amministratori della Juventus indicano che il risultato operativo del 2026/27 resti in perdita, principalmente per il venir meno dei ricavi da Champions League e la partecipazione all’Europa League. In assenza di eventi non ricorrenti, anche il cash flow operativo dell’esercizio è atteso in territorio negativo. La Juventus non indica tuttavia nel documento l’importo previsto della perdita operativa o del cash flow negativo. Il peggioramento delle prospettive si inserisce in un quadro già condizionato dai risultati del 2025/26, chiuso con una perdita di 66 milioni di euro per l’esercizio, in aumento rispetto ai 58,1 milioni del 2024/25. La società attribuisce il peggioramento soprattutto a performance sportive inferiori alle medie delle stagioni precedenti e alle attese, oltre che ad alcuni oneri non ricorrenti.

Il ritorno in Champions al centro delle attese per 2027/28 e 2028/29 Per i due esercizi successivi, 2027/28 e 2028/29, la Juventus prevede un miglioramento progressivo dei risultati. Il miglioramento sarebbe particolarmente significativo nell’ipotesi di performance sportive almeno in linea con la media delle stagioni precedenti al 2025/26. Il documento individua nella partecipazione alla Champions League nelle stagioni 2027/28 e 2028/29 l’assunzione più rilevante per raggiungere il miglioramento atteso. La stessa società ne sottolinea però l’incertezza: l’accesso alla competizione dipende dai risultati sportivi e non è sotto il controllo diretto del club.

Aumento di capitale, fabbisogno patrimoniale tra 2026/27 e 2027/28 La società collega le prospettive sportive anche alle necessità di rafforzamento patrimoniale. Nell’ipotesi che le performance del triennio 2026/27–2028/29 siano in linea con quelle delle stagioni precedenti al 2025/26, il fabbisogno per il 2026/27 e, in misura minore, per il 2027/28 è stimato nel 45–50% della delega complessiva da 250 milioni di euro: circa 112,5–125 milioni. La stima riguarda i due esercizi nel loro insieme: il documento non ripartisce l’importo tra 2026/27 e 2027/28. L’obiettivo di superare 500 milioni di ricavi è “aspirazionale” Nel documento la Juventus indica, come obiettivo di medio-lungo termine, ricavi strutturalmente superiori a 500 milioni di euro, di cui oltre 100 milioni da stadio, e il raggiungimento del pareggio operativo. La società precisa però che questi obiettivi sono “aspirazionali”: non vanno dunque interpretati come previsioni, proiezioni o risultati attesi, né come indicazione dell’anno in cui potrebbero essere raggiunti. Il percorso dipende da più fattori, tra cui la competitività sportiva, gli interventi sugli asset del club e la valorizzazione del brand.