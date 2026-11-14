La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma di oggi. Sabato 14 novembre 2026 si affrontano infatti Portogallo e Danimarca, nella quinta giornata del Gruppo 4 della Lega A, che comprende anche Norvegia e Galles. Il calcio d’inizio allo Estádio Municipal de Braga a Braga è fissato per le ore 20.45.

Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.

Sarà un appuntamento particolare per la nazionale portoghese, che scenderà in campo per la prima volta dopo il ritiro di Cristiano Ronaldo dalla nazionale. La squadra guidata da Jorge Jesus è già qualificata ai quarti di finale e ha bisogno di un punto per assicurarsi il primo posto nel girone. La Danimarca invece, cerca un risultato positivo per consolidare la seconda posizione.