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Presentato il Generali Stadium, San Siro torna questione elettorale. Però ora i proprietari sono Inter e Milan

Il futuro dell’impianto torna al centro del dibattito in vista delle Comunali del 2027, tra nuove richieste della politica e ipotesi di conservazione. Ma da novembre 2025 lo stadio appartiene ai club.

Di
Luciano Mondellini
Governance
Onefootball
Football Affairs San Siro
FOOTBALL AFFAIRS

Non sono passati che pochi giorni dalla presentazione in grande stile del Generali Stadium, dal 2031 la nuova casa di Inter e Milan, che la questione “stadio di Milano” (intendendosi sia quello nuovo ancora da costruire sia il vecchio Meazza) è tornata pesantemente protagonista della politica cittadina insieme a tutti i suoi distinguo e sfumature partitiche. E con ovviamente all’orizzonte le elezioni comunali in programma nella primavera del 2027. 

Tornata nella quale è bene ricordarlo: 

  • non si presenterà più il sindaco Giuseppe Sala, in carica dal 2016,
  • il centrodestra ha significative ambizioni di conquistare Palazzo Marino per la prima volta da 16 anni, 
  • e vari candidati del centrosinistra sembrano tentare di smarcarsi da una amministrazione che se aveva convinto nel primo mandato (2016-2021), tanto che Sala vinse a mani basse le elezioni del 2021 (con quasi il 58% al primo turno), lo stesso non è stato nel secondo (2021-2027) durante il quale la sensazione è che abbia scontentato molti.  

La questione è quanto più intricata perché a Milano, nel dibattito cittadino, il tema stadio è un argomento più importante che altrove, sia per la storia e il blasone del Meazza sia per la bellezza di San Siro. Infatti nel capoluogo lombardo i cittadini (che sono quindi gli elettori del sindaco) tendono a considerare il vecchio impianto come una sorta di un monumento (anche se tecnicamente non lo è) nonché uno dei simboli più iconici per cui Milano è conosciuta nel mondo. L’attenzione quindi è più sentita che altrove. E d’altronde non è nemmeno un caso se il Museo di San Siro, secondo i dati della struttura, è il secondo museo cittadino per numero di visitatori paganti dopo il Museo del Duomo, con oltre 300mila ingressi nell’ultima stagione.  

Calcio e Finanza

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