Non sono passati che pochi giorni dalla presentazione in grande stile del Generali Stadium, dal 2031 la nuova casa di Inter e Milan, che la questione “stadio di Milano” (intendendosi sia quello nuovo ancora da costruire sia il vecchio Meazza) è tornata pesantemente protagonista della politica cittadina insieme a tutti i suoi distinguo e sfumature partitiche. E con ovviamente all’orizzonte le elezioni comunali in programma nella primavera del 2027.

Tornata nella quale è bene ricordarlo:

non si presenterà più il sindaco Giuseppe Sala , in carica dal 2016,

il centrodestra ha significative ambizioni di conquistare Palazzo Marino per la prima volta da 16 anni,

e vari candidati del centrosinistra sembrano tentare di smarcarsi da una amministrazione che se aveva convinto nel primo mandato (2016-2021), tanto che Sala vinse a mani basse le elezioni del 2021 (con quasi il 58% al primo turno), lo stesso non è stato nel secondo (2021-2027) durante il quale la sensazione è che abbia scontentato molti.

La questione è quanto più intricata perché a Milano, nel dibattito cittadino, il tema stadio è un argomento più importante che altrove, sia per la storia e il blasone del Meazza sia per la bellezza di San Siro. Infatti nel capoluogo lombardo i cittadini (che sono quindi gli elettori del sindaco) tendono a considerare il vecchio impianto come una sorta di un monumento (anche se tecnicamente non lo è) nonché uno dei simboli più iconici per cui Milano è conosciuta nel mondo. L’attenzione quindi è più sentita che altrove. E d’altronde non è nemmeno un caso se il Museo di San Siro, secondo i dati della struttura, è il secondo museo cittadino per numero di visitatori paganti dopo il Museo del Duomo, con oltre 300mila ingressi nell’ultima stagione.