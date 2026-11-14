Chi è Mike Repole: il nuovo proprietario USA dello Spezia

Mike Repole è un imprenditore, investitore e leader nel settore dello sport statunitense, noto soprattutto per aver co-fondato vitaminwater e BODYARMOR, due dei marchi di bevande di maggior successo della loro generazione.

Appassionato sostenitore dello sport e dell’atletica, Repole ha ampliato i propri investimenti nel settore dello sport professionistico, del fitness e dei marchi di consumo, tra cui NOBULL, un marchio globale dedicato alle prestazioni e allo stile di vita, e la United Football League (UFL), un campionato professionistico di football americano.

Nel corso della sua carriera si è concentrato sulla creazione di marchi innovativi, sul rafforzamento di organizzazioni solide e sulla realizzazione di una crescita sostenibile a lungo termine.