Chi è Mike Repole: il nuovo proprietario USA dello Spezia

Mike Repole è un imprenditore, investitore e leader nel settore dello sport statunitense.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
WhatsApp Image 2026-11-13 at 19.40.52
Mike Repole (Foto Spezia Calcio)

Mike Repole è un imprenditore, investitore e leader nel settore dello sport statunitense, noto soprattutto per aver co-fondato vitaminwater e BODYARMOR, due dei marchi di bevande di maggior successo della loro generazione.

 

Ti piace Calcio e Finanza? Aggiungici alle tue fonti preferite su Google. Clicca qui!

Appassionato sostenitore dello sport e dell’atletica, Repole ha ampliato i propri investimenti nel settore dello sport professionistico, del fitness e dei marchi di consumo, tra cui NOBULL, un marchio globale dedicato alle prestazioni e allo stile di vita, e la United Football League (UFL), un campionato professionistico di football americano.
Nel corso della sua carriera si è concentrato sulla creazione di marchi innovativi, sul rafforzamento di organizzazioni solide e sulla realizzazione di una crescita sostenibile a lungo termine.

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.