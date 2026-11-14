L'americano Mike Repole acquisisce la quota di maggioranza dello Spezia Calcio

Mike Repole acquisisce la quota di maggioranza dello Spezia Calcio e, insieme a Tom Roberts, si impegna a costruire un futuro a lungo termine per il Club. L’investitore ha siglato un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza del Club, diventando così il nuovo proprietario di controllo e unendo le forze con Tom Roberts per guidare la crescita e il successo a lungo termine della società. L’annuncio segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per lo Spezia Calcio, che unisce l’esperienza imprenditoriale di Repole, la sua passione per lo sport e la comprovata capacità di creare imprese di successo, con l’impegno costante di Roberts nei confronti del Club. Insieme, condividono la visione di creare un’organizzazione stabile, sostenibile e competitiva che onori la tradizione dello Spezia, ponendolo al contempo sulle basi per una crescita e un successo continui.

Fondato nel 1906, lo Spezia Calcio, che lo scorso 10 ottobre ha celebrato il suo 120° anniversario, vanta una ricca storia e un profondo legame con la città della Spezia e i suoi appassionati tifosi. La nuova partnership tra i proprietari riconosce l’importanza di preservare tale eredità, cogliendo al contempo le opportunità per rafforzare il futuro del Club. «Lo sport ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella mia vita e ho sempre creduto nel suo potere di unire le persone e creare un senso di comunità – ha dichiarato Mike Repole -. Cresciuto in una famiglia italo-americana nel Queens, sono stato circondato dallo stesso orgoglio, dalla stessa passione, dalla stessa lealtà e dallo stesso senso di comunità che vedo a La Spezia. Lo Spezia è un club con una storia e una tradizione incredibili e tifosi appassionati, ed è proprio questo che rende questa opportunità così speciale. Sono rimasto incredibilmente colpito dalla lealtà e dalla passione dei tifosi che sostengono questa squadra in ogni momento, sia nei momenti di gloria che in quelli di difficoltà, indipendentemente dalla serie in cui milita. Nutro un enorme rispetto per il popolo spezzino e per l’orgoglio che provano per la propria città. Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte di questa comunità». «Sono entusiasta di unire le forze con Tom e l’intera organizzazione dello Spezia per costruire qualcosa di significativo e duraturo – ha proseguito Repole –. Ci avviciniamo a questa avventura con enorme rispetto per ciò che questo Club rappresenta, con un impegno per il suo futuro e con l’ambizione di aiutare lo Spezia a raggiungere il suo pieno potenziale. Vogliamo costruire qualcosa di cui questa città e i suoi tifosi possano andare fieri per le generazioni a venire». Una priorità fondamentale del gruppo proprietario sarà garantire continuità e stabilità al Club. L’attuale dirigenza dello Spezia, guidata dal presidente del Club Charlie Stillitano, rimarrà in carica, assicurando continuità nelle operazioni quotidiane e consentendo all’organizzazione di consolidare le basi e lo slancio attuali.