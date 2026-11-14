Via libera alle candidature di Galliani e Malagò: sfida a due per la presidenza FIGC

Secondo quanto emerge dalla documentazione ufficiale della FIGC, le due candidature sono state presentate entro i termini previsti e risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto federale. Si tratta di un passaggio importante nel percorso che porterà all’elezione del presidente della Federazione, dopo le tensioni e i confronti delle ultime settimane intorno alle procedure elettorali.

Via libera ufficiale alle candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani per la presidenza della FIGC . La Federcalcio ha pubblicato oggi, sabato 14 novembre, il documento con il quale ha dichiarato ammissibili entrambe le candidature, confermando così la sfida a due in vista dell’assemblea elettiva in programma il prossimo 14 dicembre 2026 .

Nel dettaglio, la candidatura di Giovanni Malagò è stata accompagnata dal documento programmatico per il prossimo quadriennio olimpico e dall’accredito di almeno la metà più uno dei delegati assembleari della Lega Serie A. Il sostegno della massima serie (con 11 firme a suo favore) rappresenta dunque la base sulla quale è stata costruita la candidatura dell’ex presidente del CONI.

Diversa la composizione del sostegno raccolto da Adriano Galliani, la cui candidatura è stata accompagnata, oltre che dal programma elettorale, dall’accredito di almeno la metà più uno dei delegati assembleari in rappresentanza degli atleti e dei tecnici. Anche nel suo caso la Federazione ha accertato il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, dichiarando formalmente ammissibile la candidatura.

L’ammissione di entrambi i candidati arriva dopo settimane caratterizzate anche dal confronto sulle regole e sulle procedure di verifica delle candidature. Con la pubblicazione del documento ufficiale, la FIGC ha dunque completato questo passaggio di controllo, aprendo la strada alle successive fasi del percorso elettorale.

L’appuntamento è fissato per lunedì 14 dicembre presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, con l’assemblea convocata alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione. Sarà in quella sede che le diverse componenti del calcio italiano saranno chiamate a scegliere il presidente federale, al termine di una campagna elettorale nella quale i due candidati hanno presentato programmi e priorità differenti per il futuro della Federazione.