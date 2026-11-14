Tra i nomi spiccano quelli di Claudio Lotito, Giuseppe Marotta e Giorgio Chiellini , tutti candidati in rappresentanza della Lega Serie A. Complessivamente sono cinque le candidature presentate dalla massima serie, mentre gli altri nomi riguardano Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, atleti e tecnici.

Non soltanto la sfida tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani per la presidenza della FIGC . In vista dell’assemblea elettiva del prossimo 14 dicembre 2026 , la Federcalcio ha ufficializzato anche l’elenco delle candidature ammesse per il Consiglio federale , l’organo che affianca il presidente nella governance della Federazione.

Campoccia, Chiellini e Marotta erano già stati eletti in occasione delle elezioni del 22 giugno . Si tratta delle candidature formalmente ammesse dalla FIGC, che saranno sottoposte alle procedure elettorali previste per il rinnovo del Consiglio federale.

Tra questi figura il presidente della Lazio Claudio Lotito , insieme al presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e a Giorgio Chiellini , dirigente della Juventus. Completano l’elenco Stefano Campoccia , vicepresidente dell’Udinese, e Saverio Sticchi Damiani , presidente del Lecce.

Le candidature delle altre componenti federali

Per quanto riguarda le altre leghe professionistiche, la Serie B ha presentato la candidatura di Antonio Gozzi, mentre per la Lega Pro è stata ammessa quella di Giulio Gallazzi. Entrambi facevano parte del Consiglio federale emerso dalle elezioni del 22 giugno.

Cinque, invece, i candidati in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti, suddivisi secondo le rispettive articolazioni territoriali:

Ilaria Bazzerla (LND Nazionale);

Daniele Ortolano (LND Nazionale);

Sergio Pedrazzini (LND Area Nord);

Giacomo Fantazzini (LND Area Centro);

Giuliana Tambaro (LND Area Sud).

Per la componente degli atleti, le candidature ammesse sono quattro. Tra i professionisti figurano Sara Gama e Davide Biondini, mentre per i dilettanti sono stati indicati Valerio Bernardi e Umberto Calcagno.

Infine, tre i candidati per la rappresentanza dei tecnici: Giancarlo Camolese per i professionisti e Fabio Lozzi e Silvia Citta per i dilettanti. Complessivamente, sono dunque 19 le candidature ammesse alla carica di consigliere federale, distribuite tra le diverse componenti del sistema calcistico nazionale.

Il rinnovo del Consiglio federale si inserisce nel percorso elettorale che culminerà nell’assemblea del 14 dicembre, quando sarà chiamata a esprimersi anche la nuova presidenza FIGC. Un appuntamento centrale per definire gli equilibri e la futura composizione degli organi di governo del calcio italiano.