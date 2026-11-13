Taglio dei costi e mercato al risparmio: la strategia dei Friedkin per rispettare il Fair Play Finanziario

Si parte dagli ultimi due bilanci che, anche se mostrano un trend positivo, hanno registrato perdite pari a 81,4 e 53,8 milioni di euro . Quello relativo al 2025/26 è stato presentato, come riporta il Corriere dello Sport, a ottobre, ben al di là del limite imposto di luglio, e riporterà anche lì una perdita . Proprio per questo a Trigoria si attendono una multa – e nulla di più – da parte della UEFA per non aver rispettato la regola dei 60 milioni di rosso aggregato negli ultimi tre bilanci. Ma intanto prende forma un piano per rispettare questi paletti e cercare di non avere altri contenziosi con Nyon nel prossimo futuro.

Ma, in attesa di poter sfruttare i benefici economici del nuovo impianto, la Roma deve far di conto. E presupponendo che i pezzi pregiati della rosa continueranno a essere blindati come accaduto in estate, per mettere mano ai conti bisognerà guardare con attenzione la voce costi . Una voce che in realtà la Roma ha saputo ridurre progressivamente negli ultimi bilanci con il monte stipendi è crollato da 189 milioni lordi ai circa 113 milioni , e prima dell’ultima campagna acquisti era di 133 milioni (taglio del 15%). L’obiettivo resta quota 100 e proprio per questo si sta aprendo la stagione dei rinnovi . Il primo dovrebbe essere Mario Hermoso . La strategia è quella di tagliare la parte legata ai compensi fissi ma garantire ai calciatori ricchi bonus legati al rendimento . Se il club incassa i primi UEFA, leggasi qualificazione alla Champions come detto, anche i calciatori potranno vedere i loro emolumenti salire.

Da una parte i tagli e i conti, ma la piazza e Gasperini si attendono qualcosa dalla proprietà in vista del mercato di gennaio, soprattutto vista la classifica. Le operazioni non saranno molte, ma si proverà ad accontentare il tecnico su due richieste: un rinforzo in attacco e una ala sinistra. Per quest’ultima ci sono a disposizione i 35 milioni non spesi di agosto. Questo è il budget a disposizione del direttore sportivo Tony D’Amico che dovrà essere bravo a non destinare gran parte di quei soldi sull’altro obiettivo in attacco.

Il nome più chiacchierato è al momento quello di Endrick del Real Madrid, su cui ci sarebbe anche il Milan, ma da Madrid fanno sapere al momento di essere aperti solamente a una cessione definitiva con prezzo intorno ai 60 milioni. Ma siamo a novembre e le richieste quasi sicuramente potrebbero scendere. D’Amico è comunque al lavoro per cercare condizioni più vantaggiose per il giovane brasiliano. Se riuscisse a strappare un prestito, magari oneroso a cifre contenute, ecco che il budget non sarebbe particolarmente toccato e quindi ci si potrebbe concentrare sull’ala sinistra. La diplomazia sportiva è al lavoro, e questo non è l’unico fronte aperto, intanto a Trigoria e in Texas si continua a far di conto per far quadrare il tutto sempre con l’occhio vigile di Nyon.