La Serie A frena sui diritti internazionali: dubbi di alcuni club sull'offerta di Avenue

Nelle scorse settimane i vari colloqui aveva portato a individuare come potenziale partner di questa ipotetica operazione il fondo di investimento statunitense Avenue Capital perché la sua offerta era strutturata come un investimento in capitale ordinario e non includeva le garanzie sui flussi di cassa futuri richieste da alcuni concorrenti, che avevano presentato valutazioni più elevate.

Uno stop, forse anche inatteso. È quello che è successo alla proposta di consentire a un fondo privato di entrare nel capitale sociale della società che gestirà i futuri ricavi da diritti televisivi internazionali della Serie A . A esporre le proprie perplessità a proposito, come riporta Reuters, sono stati alcuni club del massimo campionato italiano.

Il fondo di investimento con sede a New York ha offerto 320 milioni di euro per una quota di circa il 10% della società che deterrà i diritti internazionali della Serie A relativi a trasmissioni televisive, sponsorizzazioni e scommesse, valutando l’attività circa 3,2 miliardi di euro. Tuttavia, alcuni dei 20 club che compongono la Lega Calcio Serie A non sono stati convinti dall’offerta di Avenue Capital e si sono opposti all’avvio di trattative in esclusiva con il fondo, soprattutto per mantenere aperte tutte le opzioni possibili e non escluderle altre in un prossimo futuro.

Da quanto filtra, però, Avenue Capital sarebbe rimasto al momento l’unico soggetto interessato all’operazione con la Lega che aveva già iniziato ad approfondire alcuni aspetti, anche se formalmente non era stat ancora assegnata l’esclusiva. Va ricordato, comunque, che ogni decisione assunta dal massimo campionato deve essere approvata da almeno 14 club su 20. Questo fa pensare che in questo caso il fronte del no conti almeno sette club al momento.