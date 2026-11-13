Restyling Ferraris, Genoa e Samp: «No ad altri stadi, continueremo a giocare a Marassi»

Come riportato dal Secolo XIX, il restyling dello stadio prevede interventi particolarmente importanti che potrebbero durare almeno tre o quattro anni . Per questo motivo, una possibilità valutata è quella di disputare le gare casalinghe per un periodo fuori Genova, ad esempio al Grande Torino o a Parma . Un’altra soluzione sarebbe la costruzione di uno stadio provvisorio nel Basso Piemonte, con Serravalle Scrivia tra le ipotesi.

Il progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris va avanti, ma resta da definire come organizzare le partite di Genoa e Sampdoria durante i lavori. L’ipotesi di trasferire temporaneamente le due squadre in un altro impianto è stata presa in considerazione, ma entrambi i club hanno espresso la volontà di continuare a giocare a Marassi anche durante il cantiere.

La posizione delle società però è chiara. «Nessuna penalizzazione per i tifosi, la nostra volontà è quella di continuare a giocare al Ferraris durante i lavori , che andranno avanti settore per settore», ha dichiarato l’amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez .

Intanto sul fronte amministrativo, il percorso compie un altro passo avanti. Il Comune di Genova ha definito contenuti e budget del bando di gara per individuare i professionisti esterni che saranno responsabili della verifica del progetto di fattibilità tecnico economica presentato da Genoa e Sampdoria.

Come opzione, si può anche affidare agli stessi professionisti la verifica del successivo progetto esecutivo. La base economica complessiva del progetto è di circa 1,4 milioni di euro, così suddivisi: 813mila euro per la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e 612mila euro per la verifica del progetto esecutivo.