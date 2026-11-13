Restyling Ferraris, Genoa e Samp: «No ad altri stadi, continueremo a giocare a Marassi»

Il progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris va avanti, ma resta da definire come organizzare le partite di Genoa e Sampdoria durante i lavori. L’ipotesi di trasferire temporaneamente le due squadre in un altro impianto è stata presa in considerazione, ma entrambi i club hanno espresso la volontà di continuare a giocare a Marassi anche durante il cantiere.
Come riportato dal Secolo XIX, il restyling dello stadio prevede interventi particolarmente importanti che potrebbero durare almeno tre o quattro anni. Per questo motivo, una possibilità valutata è quella di disputare le gare casalinghe per un periodo fuori Genova, ad esempio al Grande Torino o a Parma. Un’altra soluzione sarebbe la costruzione di uno stadio provvisorio nel Basso Piemonte, con Serravalle Scrivia tra le ipotesi.
La posizione delle società però è chiara. «Nessuna penalizzazione per i tifosi, la nostra volontà è quella di continuare a giocare al Ferraris durante i lavori, che andranno avanti settore per settore», ha dichiarato l’amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez.
Anche la Sampdoria condivide la posizione dell’amministratore delegato del Genoa. L’obiettivo per le due squadre è non costringere i propri sostenitori a spostarsi in un altro impianto. Per rendere possibile questa soluzione si potrebbe intervenire sul calendario, concentrando alcune trasferte nella parte finale della stagione. Questo permetterebbe di anticipare l’avvio i lavori durante l’estate.
Intanto sul fronte amministrativo, il percorso compie un altro passo avanti. Il Comune di Genova ha definito contenuti e budget del bando di gara per individuare i professionisti esterni che saranno responsabili della verifica del progetto di fattibilità tecnico economica presentato da Genoa e Sampdoria.
Come opzione, si può anche affidare agli stessi professionisti la verifica del successivo progetto esecutivo. La base economica complessiva del progetto è di circa 1,4 milioni di euro, così suddivisi: 813mila euro per la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e 612mila euro per la verifica del progetto esecutivo.