I soci della Reggiana: «Prendiamo atto delle volontà di NXTPLAY Capital. Attendiamo l'offerta vincolante»

Il mondo Reggiana ha registrato una novità potenzialmente molto importante in chiave societaria. Infatti, questa mattina è stata ufficializzata una offerta per rilevare il 100% del club da parte di NXTPLAY Capital, piattaforma di investimento attiva nei settori dello sport, dei media e della tecnologia fondata dal portiere del Real Madrid e della nazionale belga Thibaut Courtois.
Un interessamento a cui adesso segue la risposta dei soci attuali della Reggiana, club che milita nel girone B di Serie C e controllato da dalla famiglia di Romano Amadei con il 65% delle quote. Il presidente Carmelo Salerno detiene invece il 30% del club. Un altro socio di minoranza è Giuseppe Fico.
«I Soci dell’AC Reggiana prendono atto delle dichiarazioni rilasciate in data odierna dalla società NXTPLAY Capital in merito all’avvenuta presentazione di un’offerta per l’acquisizione del 100% dell’AC Reggiana», si legge nella nota pubblicata nella serata di venerdì.
«Prendono atto con favore della volontà espressa pubblicamente da NXTPLAY Capital di costruire un progetto di ulteriore consolidamento del Club dopo gli importanti sforzi sostenuti in questi anni dall’attuale proprietà – conclude il comunicato pubblicato dalla Reggiana –. Considerato che al momento non è pervenuta alcuna offerta vincolante, i Soci restano in attesa di ricevere l’offerta irrevocabile di acquisto, accompagnata dalla cauzione prevista dal processo di vendita».
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