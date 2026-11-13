I soci della Reggiana: «Prendiamo atto delle volontà di NXTPLAY Capital. Attendiamo l'offerta vincolante»

Il mondo Reggiana ha registrato una novità potenzialmente molto importante in chiave societaria. Infatti, questa mattina è stata ufficializzata una offerta per rilevare il 100% del club da parte di NXTPLAY Capital, piattaforma di investimento attiva nei settori dello sport, dei media e della tecnologia fondata dal portiere del Real Madrid e della nazionale belga Thibaut Courtois.

Un interessamento a cui adesso segue la risposta dei soci attuali della Reggiana, club che milita nel girone B di Serie C e controllato da dalla famiglia di Romano Amadei con il 65% delle quote. Il presidente Carmelo Salerno detiene invece il 30% del club. Un altro socio di minoranza è Giuseppe Fico.