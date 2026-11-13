RedBird lancia la nuova holding MSE: al centro il Milan, i piani per San Donato e NBA Europe

La nuova holding rappresenta un ulteriore passo nella strategia industriale di RedBird, che punta a costruire un ecosistema capace di andare oltre il calcio. Tra gli obiettivi figurano lo sviluppo del nuovo Generali Stadium , la valorizzazione delle aree di San Donato Milanese (dove il Milan aveva valutato in origine di costruire il suo nuovo stadio), il possibile ingresso nel progetto NBA Europe e nuovi investimenti nei settori dell’hospitality, degli eventi e del tennis internazionale. Contestualmente, RedBird ha annunciato la nomina di Brett Yormark ad amministratore delegato di MSE, con il compito di guidare lo sviluppo delle diverse attività.

Una nuova holding per riunire gli investimenti nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, con il Milan al centro del progetto e l’obiettivo di trasformare Milano in uno dei principali poli internazionali del settore. RedBird Capital Partners , la società di investimento fondata da Gerry Cardinale e proprietaria del club rossonero, ha annunciato ufficialmente il lancio di Milan Sports & Entertainment (MSE) , piattaforma che riunirà le attività del gruppo nel capoluogo lombardo, dalle infrastrutture sportive ai progetti legati al basket e agli eventi dal vivo.

Come cambia la catena di controllo del Milan con MSE

La costituzione di Milan Sports & Entertainment avrà conseguenze anche dal punto di vista societario. La nuova holding è infatti destinata a diventare il punto di riferimento degli investimenti di RedBird a Milano, a partire proprio dal Milan, acquisito dal gruppo statunitense nell’estate del 2022. In questo quadro, MSE dovrebbe inserirsi anche nella catena di controllo del club rossonero, collocandosi a monte dei veicoli societari attraverso i quali RedBird detiene indirettamente la propria partecipazione nel Milan.

Come ricostruito in passato da Calcio e Finanza, la struttura utilizzata da RedBird per l’acquisizione del club comprende una serie di società di diritto olandese, tra cui ACM FootballCo Intermediate Coöperatief, ACM Intermediate Holding e ACM Bidco BV. Quest’ultima è il veicolo che detiene direttamente il 99,93% del capitale del Milan, mentre il restante 0,07% è riconducibile a piccoli azionisti.

Nel corso degli anni, la struttura a monte del club ha già conosciuto alcune modifiche, comprese operazioni di riorganizzazione e rifinanziamento. L’ultima importante operazione finanziaria è stata completata nel gennaio 2026, quando RedBird ha estinto il finanziamento legato all’acquisizione del Milan originariamente concesso da Elliott, sostituendolo con nuove linee di credito strutturate da Comvest Credit Partners. Il lancio di MSE dovrebbe quindi comportare un’ulteriore riorganizzazione della catena partecipativa, con la nuova holding destinata a posizionarsi sopra i veicoli che consentono a RedBird di esercitare il controllo sul Milan.

Il Milan al centro della strategia di RedBird

Il club rossonero rappresenterà il principale asset della nuova piattaforma. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente il marchio Milan, sfruttandone il riconoscimento internazionale per creare opportunità commerciali e sinergie con altre attività sportive e di intrattenimento.

Un ruolo fondamentale sarà ricoperto dal progetto del nuovo stadio di San Siro, che Inter e Milan intendono realizzare nell’area dell’attuale Meazza. Il futuro Generali Stadium, impianto da 71.500 posti progettato dagli studi Foster + Partners e MANICA, rappresenta uno dei principali investimenti infrastrutturali collegati alla nuova strategia.

Nelle intenzioni di RedBird, il nuovo impianto non sarà soltanto la sede delle partite casalinghe del Milan, ma anche una struttura utilizzabile durante tutto l’anno per concerti, eventi, hospitality e attività commerciali. Il progetto punta quindi a sfruttare il potenziale economico delle infrastrutture sportive anche al di fuori delle giornate di gara, seguendo un modello già ampiamente sviluppato negli Stati Uniti.

Da San Donato a NBA Europe: i nuovi progetti di MSE

Oltre al Milan e al nuovo stadio, il progetto MSE comprende una serie di possibili investimenti destinati ad ampliare la presenza di RedBird nel settore sportivo milanese. Particolare attenzione è riservata a San Donato Milanese, dove il gruppo aveva inizialmente individuato l’area per la costruzione di uno stadio di proprietà del Milan, prima di orientarsi sul progetto condiviso con l’Inter a San Siro.

L’area rimane tuttavia strategica per i piani della proprietà rossonera. MSE intende infatti svilupparvi una nuova destinazione dedicata allo sport e all’intrattenimento dal vivo, valorizzando gli investimenti già effettuati sul territorio. Tra le ipotesi emerse negli ultimi mesi figura la realizzazione di una nuova arena polifunzionale, che potrebbe diventare un punto di riferimento per il basket e per l’organizzazione di concerti ed eventi. Cardinale ha già parlato pubblicamente della possibilità di realizzare un impianto da circa 20mila posti, anche in funzione delle opportunità offerte dal tennis e dal progetto NBA Europe.

Proprio il basket rappresenta uno dei dossier più interessanti. Il comunicato di RedBird conferma che MSE valuterà la possibilità di detenere una franchigia con sede a Milano nell’ambito della futura NBA Europe, il progetto attraverso il quale la lega professionistica statunitense punta ad ampliare la propria presenza nel mercato europeo.

L’eventuale ingresso nel nuovo campionato consentirebbe a RedBird di affiancare al Milan una seconda importante realtà sportiva, ampliando le opportunità commerciali e creando possibili sinergie nella gestione degli impianti, delle sponsorizzazioni e delle attività di intrattenimento. Non solo calcio e basket. MSE intende esplorare anche opportunità per rafforzare la posizione di Milano nel tennis internazionale, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il portafoglio di eventi sportivi ospitati dalla città.

Una nuova piattaforma per stadi, arene e attività commerciali

Un altro tassello importante della strategia riguarda la creazione di una struttura dedicata alla gestione commerciale degli stadi e delle arene. MSE punta infatti a sviluppare un’attività capace di occuparsi di servizi di ristorazione, vendita di prodotti, merchandising e gestione delle aree premium e delle suite degli impianti sportivi. L’obiettivo è concentrare competenze e risorse in un’unica piattaforma, generando ricavi attraverso attività che possono essere condivise tra diversi impianti, squadre e organizzatori di eventi.

Si tratta di un modello coerente con l’esperienza maturata da RedBird negli Stati Uniti, dove il gruppo ha investito in realtà come Legends Hospitality, On Location, YES Network ed EverPass, attive nei settori dell’hospitality, dei media e dei servizi commerciali legati allo sport. La nuova holding punta dunque a replicare a Milano un modello nel quale le società sportive costituiscono soltanto una parte di un sistema più ampio, capace di generare ricavi attraverso infrastrutture, diritti commerciali, sponsorizzazioni ed eventi.

Brett Yormark nuovo CEO: chi è il manager scelto da Cardinale

A guidare Milan Sports & Entertainment sarà Brett Yormark, dirigente statunitense con oltre trent’anni di esperienza nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Yormark assumerà la guida della holding rispondendo direttamente a Gerry Cardinale. Attualmente ricopre l’incarico di Commissioner della Big 12 Conference, una delle principali organizzazioni dello sport universitario statunitense, ruolo che lascerà alla fine di gennaio 2027.

Durante il suo mandato ha contribuito all’espansione della conference, guidando il rafforzamento commerciale e la conclusione di un importante accordo per i diritti televisivi con ESPN e Fox, valido fino alla stagione 2030/31. In precedenza, Yormark ha ricoperto il ruolo di CEO di Brooklyn Sports & Entertainment, società attraverso la quale ha supervisionato le attività dei Brooklyn Nets, franchigia NBA, e del Barclays Center di New York.

Proprio l’esperienza maturata nella gestione di una franchigia NBA e di una grande arena rappresenta uno degli elementi più significativi della scelta di RedBird, alla luce delle ambizioni del gruppo nel basket europeo e nello sviluppo di nuovi impianti. Yormark ha inoltre ricoperto incarichi di vertice in Roc Nation, società attiva nel settore dell’intrattenimento, e lavorato in precedenza nella NASCAR. Il nuovo CEO avrà il compito di coordinare le attività comprese nel perimetro di MSE, sviluppare le partnership commerciali e individuare ulteriori opportunità di investimento.