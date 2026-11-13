Atalanta da record anche sul mercato: le plusvalenze nell'era Percassi

L’Atalanta ha chiuso il suo undicesimo bilancio consecutivo in utile. Come svelato da Calcio e Finanza, il club bergamasco ha chiuso l’esercizio 2025/26 con un risultato netto positivo per 26,5 milioni di euro e con il record storico di ricavi. Cifre che sottolineano ancora una volta il grande lavoro della famiglia Percassi, che negli anni è riuscita a coniugare sostenibilità economica e risultati sportivi, portando e mantenendo il club ai vertici del calcio italiano.

Tra le voci di bilancio che in questi anni hanno contribuito a rafforzare i conti c’è anche quella delle plusvalenze. La capacità della Dea e del suo management – guidato dall’amministratore delegato Luca Percassi – di vendere calciatori importanti sul mercato ha dato una spinta evidente ai ricavi, ma la forza della società è stata quella di riuscire a privarsi di alcuni dei suoi pezzi più pregiati mantenendo un livello della rosa altamente competitivo.