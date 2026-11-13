NXTPLAY presenta un'offerta per il 100% della Reggiana: Courtois tra gli investitori

La Reggiana si avvia al cambio di proprietà. NXTPLAY Capital , piattaforma di investimento attiva nei settori dello sport, dei media e della tecnologia, ha annunciato di aver presentato un’offerta per acquisire il 100% del capitale della società granata . La proposta è stata formalizzata nella giornata di ieri.

Chi è NXTPLAY e il ruolo di Thibaut Courtois

NXTPLAY Capital ha sede a Madrid ed è stata fondata da Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, e Gonzalo Vila, entrambi anche proprietari della piattaforma. Il calciatore belga è dunque coinvolto nell’operazione attraverso la propria partecipazione in NXTPLAY, mentre Vila ne ricopre il ruolo di amministratore delegato.

Il gruppo è già presente nel mondo del calcio attraverso partecipazioni in tre società: il Genk in Belgio, il Le Mans in Francia e l’Extremadura in Spagna. L’eventuale acquisizione della Reggiana rappresenterebbe quindi un ulteriore passo nell’espansione internazionale della piattaforma.

Un altro nome da tenere in considerazione nell’operazione è quello di Andrea Radrizzani, imprenditore italiano già proprietario del Leeds United e protagonista anche della precedente gestione societaria della Sampdoria. Il nome di Radrizzani non compare per il momento, ma alla luce delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane è lecito pensare che l’uomo d’affari sia destinato ad avere un ruolo in questo deal. Il suo coinvolgimento potrebbe dunque emergere in una fase successiva, quando saranno definiti i dettagli dell’acquisizione e il futuro assetto societario del club.

Il progetto di NXTPLAY per la Reggiana

Secondo quanto comunicato dalla società, l’offerta è il risultato di diversi mesi di lavoro, durante i quali i rappresentanti di NXTPLAY hanno studiato la situazione del club, effettuato sopralluoghi a Reggio Emilia e incontrato imprenditori locali, sponsor e soci della Reggiana. La proposta prevede un progetto di sviluppo che coinvolgerebbe sia l’attività sportiva sia le infrastrutture, con particolare attenzione alla crescita dei giovani calciatori e al rapporto tra la società e la città.

«La Reggiana è un club con storia e identità, in una città che vive il calcio con autentica passione. Per mesi abbiamo ascoltato le persone che rendono questo club ciò che è e abbiamo costruito il nostro progetto attorno a loro», ha dichiarato Gonzalo Vila, cofondatore e CEO di NXTPLAY. «Abbiamo messo sul tavolo un’offerta seria e siamo pronti ad andare avanti senza perdere tempo. La Reggiana merita stabilità e una direzione chiara, e noi vogliamo darle entrambe», ha aggiunto.

A intervenire direttamente è stato anche Courtois, che ha sottolineato l’importanza del legame tra un club e il territorio di riferimento: «Nel corso della mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con NXTPLAY vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa: ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare. Dare ai giovani calciatori l’ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo», ha spiegato il portiere del Real Madrid.