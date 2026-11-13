NXTPLAY presenta un'offerta per il 100% della Reggiana: Courtois tra gli investitori

La Reggiana si avvia al cambio di proprietà. NXTPLAY Capital, piattaforma di investimento attiva nei settori dello sport, dei media e della tecnologia, ha annunciato di aver presentato un’offerta per acquisire il 100% del capitale della società granata. La proposta è stata formalizzata nella giornata di ieri.
L’operazione potrebbe rappresentare una svolta per il futuro del club emiliano, da tempo al centro di trattative per un possibile passaggio di proprietà. Il progetto presentato da NXTPLAY punta a rilanciare la Reggiana attraverso investimenti nella prima squadra, nel settore giovanile e nelle infrastrutture, con l’obiettivo di costruire un percorso di sviluppo di lungo periodo, legato anche al territorio.
Chi è NXTPLAY e il ruolo di Thibaut Courtois
NXTPLAY Capital ha sede a Madrid ed è stata fondata da Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, e Gonzalo Vila, entrambi anche proprietari della piattaforma. Il calciatore belga è dunque coinvolto nell’operazione attraverso la propria partecipazione in NXTPLAY, mentre Vila ne ricopre il ruolo di amministratore delegato.
Il gruppo è già presente nel mondo del calcio attraverso partecipazioni in tre società: il Genk in Belgio, il Le Mans in Francia e l’Extremadura in Spagna. L’eventuale acquisizione della Reggiana rappresenterebbe quindi un ulteriore passo nell’espansione internazionale della piattaforma.
Un altro nome da tenere in considerazione nell’operazione è quello di Andrea Radrizzani, imprenditore italiano già proprietario del Leeds United e protagonista anche della precedente gestione societaria della Sampdoria. Il nome di Radrizzani non compare per il momento, ma alla luce delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane è lecito pensare che l’uomo d’affari sia destinato ad avere un ruolo in questo deal. Il suo coinvolgimento potrebbe dunque emergere in una fase successiva, quando saranno definiti i dettagli dell’acquisizione e il futuro assetto societario del club.
Il progetto di NXTPLAY per la Reggiana
Secondo quanto comunicato dalla società, l’offerta è il risultato di diversi mesi di lavoro, durante i quali i rappresentanti di NXTPLAY hanno studiato la situazione del club, effettuato sopralluoghi a Reggio Emilia e incontrato imprenditori locali, sponsor e soci della Reggiana. La proposta prevede un progetto di sviluppo che coinvolgerebbe sia l’attività sportiva sia le infrastrutture, con particolare attenzione alla crescita dei giovani calciatori e al rapporto tra la società e la città.
«La Reggiana è un club con storia e identità, in una città che vive il calcio con autentica passione. Per mesi abbiamo ascoltato le persone che rendono questo club ciò che è e abbiamo costruito il nostro progetto attorno a loro», ha dichiarato Gonzalo Vila, cofondatore e CEO di NXTPLAY. «Abbiamo messo sul tavolo un’offerta seria e siamo pronti ad andare avanti senza perdere tempo. La Reggiana merita stabilità e una direzione chiara, e noi vogliamo darle entrambe», ha aggiunto.
A intervenire direttamente è stato anche Courtois, che ha sottolineato l’importanza del legame tra un club e il territorio di riferimento: «Nel corso della mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con NXTPLAY vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa: ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare. Dare ai giovani calciatori l’ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo», ha spiegato il portiere del Real Madrid.
I prossimi passi verso la possibile acquisizione
L’offerta di NXTPLAY arriva in una fase delicata per il futuro societario della Reggiana. La proposta presentata dalla piattaforma di investimento punta a garantire stabilità e continuità al club, mettendo a disposizione risorse e competenze per sostenerne lo sviluppo sportivo e commerciale.
NXTPLAY ha sottolineato di essere pronta a procedere rapidamente verso le successive fasi della trattativa, nell’interesse della società, dei calciatori, dello staff e dei tifosi. L’acquisizione non è però ancora definita. Come precisato dalla piattaforma, il completamento dell’operazione resta subordinato alla conclusione del processo con gli attuali soci della Reggiana.