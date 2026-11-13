La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma di oggi. Venerdì 13 novembre 2026 si affrontano infatti Serbia e Germania, nella quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A, che comprende anche Grecia e Olanda. Il calcio d’inizio allo Stadion Rajko Mitić a Belgrado è fissato per le ore 20.45.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Il Gruppo 2 della Lega A vede al momento l’Olanda al primo posto con 8 punti, al secondo posto c’è la Grecia con sempre 8 punti, segue la Germania con 5 punti e infine la Serbia a quota zero. La partita di oggi rappresenta quindi una possibilità per la nazionale di Tuchel di avvicinarsi a Grecia e Olanda, mentre la Serbia proverà a guadagnare i primi punti nella competizione. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 1° ottobre a Monaco di Baviera. In quell’occasione la Germania ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Florian Wirtz e Tom Bischof.
Dove vedere Serbia Germania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Serbia-Germania, match valido per la quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado il 13 novembre 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.
In particolare, Serbia-Germania sarà trasmessa su Sky Sport Uno, con la telecronaca affidata a Pietro Nicolodi. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di venerdì 13 novembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Uno e streaming tramite Sky.