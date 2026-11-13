Il Gruppo 2 della Lega A vede al momento l’Olanda al primo posto con 8 punti, al secondo posto c’è la Grecia con sempre 8 punti, segue la Germania con 5 punti e infine la Serbia a quota zero. La partita di oggi rappresenta quindi una possibilità per la nazionale di Tuchel di avvicinarsi a Grecia e Olanda, mentre la Serbia proverà a guadagnare i primi punti nella competizione. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 1° ottobre a Monaco di Baviera. In quell’occasione la Germania ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Florian Wirtz e Tom Bischof.

Dove vedere Serbia Germania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Serbia-Germania, match valido per la quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado il 13 novembre 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.