Minacce e insulti al patron della Lazio Lotito: 22 persone a giudizio a Roma

Ventidue persone sono state citate direttamente a giudizio con accuse, a seconda delle singole posizioni, di minacce, istigazione a delinquere e diffamazione aggravata ai danni del presidente e proprietario della Lazio, Claudio Lotito. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il prossimo 8 febbraio 2027, quando il patron biancoceleste comparirà in qualità di persona offesa, assistito dall’avvocato Gian Michele Gentile.

Al centro del procedimento ci sono una serie di episodi risalenti al 2023 e al 2024, durante i quali Lotito sarebbe stato destinatario di telefonate intimidatorie, anche in orario notturno, e di messaggi offensivi e minacciosi diffusi attraverso i social network.