Minacce e insulti al patron della Lazio Lotito: 22 persone a giudizio a Roma

Ventidue persone sono state citate direttamente a giudizio con accuse, a seconda delle singole posizioni, di minacce, istigazione a delinquere e diffamazione aggravata ai danni del presidente e proprietario della Lazio, Claudio Lotito. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il prossimo 8 febbraio 2027, quando il patron biancoceleste comparirà in qualità di persona offesa, assistito dall’avvocato Gian Michele Gentile.
Al centro del procedimento ci sono una serie di episodi risalenti al 2023 e al 2024, durante i quali Lotito sarebbe stato destinatario di telefonate intimidatorie, anche in orario notturno, e di messaggi offensivi e minacciosi diffusi attraverso i social network.
Le minacce a Lotito e il numero diffuso su Telegram
Secondo quanto ricostruito nell’impianto accusatorio, alcuni degli imputati avrebbero rivolto al presidente della Lazio minacce legate alla sua permanenza alla guida della società biancoceleste. In particolare, nelle telefonate contestate sarebbero state prospettate «gravi conseguenze laddove non avesse lasciato la SS Lazio», con l’obiettivo, secondo l’accusa, di esercitare pressioni affinché Lotito abbandonasse il club.
Tra gli episodi finiti al centro dell’inchiesta figura anche una mail indirizzata al presidente biancoceleste, nella quale si leggeva la frase “Ci libereremo di te”. Un ulteriore elemento riguarda la presunta diffusione del numero di telefono personale di Lotito all’interno di una chat Telegram. Secondo l’accusa, il recapito sarebbe stato condiviso «istigando pubblicamente i partecipanti ad arrecare disturbo» al presidente della Lazio.
Le condotte contestate comprendono dunque episodi differenti, dalle telefonate ai messaggi online, che saranno esaminati nel corso del procedimento giudiziario. Le responsabilità dei 22 imputati dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.