L'assessore Onorato: «La Lazio ha inviato le integrazioni alla Soprintendenza per il Flaminio»

Procede l’iter per il progetto della Lazio sul nuovo stadio Flaminio. Il club biancoceleste ha infatti inviato alla Sovrintendenza le integrazioni richieste, con l’obiettivo di ottenere entro Natale il via libera sul pubblico interesse. A fare il punto è stato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, intervenuto ai microfoni di Radiosei.

«La Lazio ha inviato le integrazioni chieste dalla Sovrintendenza, che ora dovrà rispondere. Confidiamo che entro Natale possa arrivare l’ok sul pubblico interesse, saremmo al 50% del percorso», ha spiegato Onorato. Per quanto riguarda i finanziamenti, l’assessore ha dichiarato: «I soldi? Aspetterei a dire che non ci sono, sarebbe folle investire denaro solo nella fase di progettazione».