L'assessore Onorato: «La Lazio ha inviato le integrazioni alla Soprintendenza per il Flaminio»

Procede l’iter per il progetto della Lazio sul nuovo stadio Flaminio. Il club biancoceleste ha infatti inviato alla Sovrintendenza le integrazioni richieste, con l’obiettivo di ottenere entro Natale il via libera sul pubblico interesse. A fare il punto è stato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, intervenuto ai microfoni di Radiosei.
«La Lazio ha inviato le integrazioni chieste dalla Sovrintendenza, che ora dovrà rispondere. Confidiamo che entro Natale possa arrivare l’ok sul pubblico interesse, saremmo al 50% del percorso», ha spiegato Onorato. Per quanto riguarda i finanziamenti, l’assessore ha dichiarato: «I soldi? Aspetterei a dire che non ci sono, sarebbe folle investire denaro solo nella fase di progettazione».
La nuova casa della società di Claudio Lotito prevede un impianto da circa 47 mila spettatori, una cifra inferiore rispetto ai 50.570 posti inizialmente previsti, ma comunque considerata soddisfacente dal club biancoceleste. L’obiettivo resta comunque quello di provare ad avvicinarsi il più possibile alla soglia dei 50.000 senza però compromettere l’equilibrio raggiunto con gli organi di tutela.
Tema centrale in casa Lazio è la protesta dei tifosi contro il patron Claudio Lotito, che da mesi ha portato una gran parte dei sostenitori a rinunciare a seguire allo Stadio Olimpico la propria squadra. Proprio a riguardo, Onorato ha commentato il cambiamento di atteggiamento di una parte della tifoseria laziale nei confronti del progetto e del presidente Claudio Lotito.
«Il progetto è solido. Però cinque anni fa i tifosi che incontravo spingevano per il Flaminio, adesso mi dicono di non lasciare che Lotito realizzi il progetto. Spero che questo rapporto si possa ricucire», ha concluso.