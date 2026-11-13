Generali chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di 3,6 miliardi

L’accordo per i naming rights avrà un valore complessivo di 650 milioni di euro nell’arco di 25 anni ( qui il dettaglio svelato da Calcio e Finanza ), rafforzando ulteriormente il legame tra il gruppo e il mondo dello sport. Un impegno commerciale significativo, alle spalle del quale c’è uno dei maggiori gruppi assicurativi e di gestione patrimoniale al mondo, che nei primi nove mesi dell’anno ha continuato a migliorare i principali indicatori economici.

Generali continua a crescere nei primi nove mesi del 2026, proprio mentre il nome del gruppo assicurativo si prepara a diventare sempre più familiare anche agli appassionati di calcio. La compagnia darà infatti il proprio nome al nuovo stadio di Inter e Milan , che sorgerà nell’area di San Siro e sarà denominato Generali Stadium .

Generali, premi a 76,5 miliardi nei nove mesi

Al 30 settembre 2026, i premi lordi complessivi di Generali hanno raggiunto 76,5 miliardi di euro, in crescita del 4,5% rispetto ai 73,1 miliardi dello stesso periodo del 2025. L’aumento è stato sostenuto sia dal comparto Danni, cresciuto del 6,3%, sia dal Vita, in progresso del 3,5%.

Per semplificare, i premi lordi rappresentano sostanzialmente il volume dei contratti assicurativi raccolti dal gruppo prima di una serie di rettifiche contabili: sono quindi uno degli indicatori più immediati delle dimensioni dell’attività assicurativa. Particolarmente positiva anche la raccolta netta Vita, salita a 11,7 miliardi di euro, con un incremento del 13,6%. Il risultato operativo del comparto Vita è arrivato a 3,3 miliardi, mentre quello del settore Danni si è attestato a 2,9 miliardi.

Il dato più significativo sul fronte della redditività è quello del risultato operativo consolidato, che nei primi nove mesi del 2026 ha raggiunto 6,446 miliardi di euro, contro i 5,941 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. La crescita è quindi dell’8,5% e ha interessato tutti i principali segmenti di attività.

Oltre al contributo delle attività assicurative, spicca la performance dell’Asset & Wealth Management, cioè il business della gestione del patrimonio e del risparmio. Il risultato operativo di questo comparto ha superato per la prima volta nel periodo quota 1 miliardo di euro, raggiungendo 1,039 miliardi, in aumento del 23,2%. In particolare, l’Asset Management ha prodotto un risultato operativo di 482 milioni (+12,3%), mentre il contributo di Banca Generali è salito a 557 milioni, con una crescita del 34,4%.

Utile netto in crescita a 3,6 miliardi per il gruppo

La crescita dell’attività si riflette anche sull’ultima riga del conto economico. Nei nove mesi Generali ha registrato un utile netto di 3,597 miliardi di euro, in aumento dell’11,9% rispetto ai 3,215 miliardi dello stesso periodo del 2025.

L’utile netto normalizzato, che depura il risultato da alcune componenti straordinarie e dalla volatilità di mercato per offrire una fotografia più vicina all’andamento ordinario del business, è salito invece a 3,678 miliardi, con un progresso del 12%. L’utile per azione normalizzato è aumentato del 12,4%, arrivando a 2,43 euro. Il gruppo continua dunque a migliorare la propria redditività nonostante un impatto più pesante degli eventi catastrofali.

Nel comparto Danni, infatti, il Combined Ratio è salito dal 92,3% al 92,8%. Si tratta dell’indicatore utilizzato per misurare l’equilibrio tecnico dell’attività assicurativa: in termini semplificati, mette in rapporto il costo dei sinistri e le spese con i ricavi assicurativi. Un valore inferiore al 100% indica che l’attività tecnica rimane redditizia.

Nei primi nove mesi del 2026 Generali ha dovuto fare fronte a 1,47 miliardi di euro di sinistri catastrofali e a 323 milioni di grandi sinistri legati a eventi causati dall’uomo. L’impatto complessivo di catastrofi naturali ed eventi man-made è stato superiore di oltre 1 miliardo rispetto allo stesso periodo del 2025.

Generali gestisce asset per oltre 934 miliardi

Numeri rilevanti emergono anche guardando alla dimensione patrimoniale del gruppo. Gli Asset Under Management, cioè il patrimonio complessivamente gestito da Generali, hanno raggiunto 934,1 miliardi di euro, in aumento del 3,8% rispetto alla fine del 2025.

Di questa cifra, circa il 44% è rappresentato da patrimoni di soggetti terzi, quindi non direttamente riconducibili alle attività assicurative del gruppo. Il patrimonio netto di pertinenza di Generali si attesta invece a 32,2 miliardi di euro.

Rimane solida anche la posizione patrimoniale. Il Solvency Ratio si attesta al 211%, in calo rispetto al 219% di fine 2025 ma comunque su livelli elevati. In parole semplici, questo indicatore misura il rapporto tra le risorse patrimoniali disponibili e quelle richieste dalle regole assicurative per far fronte ai rischi assunti: un valore superiore al 100% indica quindi un capitale superiore al minimo regolamentare richiesto.