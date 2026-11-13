Coppa d'Africa, dove vedere Marocco Niger tv streaming: guarda la partita in diretta

La Coppa d’Africa entra nel vivo con le qualificazioni alla prossima edizione del torneo. La 36 ª Edizione della competizione è in programma dal 19 giugno al 18 luglio 2027 ed è organizzata congiuntamente da Kenya, Tanzania e Uganda.
Tra le sfide in programma oggi c’è anche quella tra Marocco e Niger. Le due nazionali si affrontano venerdì 13 novembre 2026 in occasione della terza giornata del Gruppo A. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 italiane allo Stade Mohammed V di Casablanca.
La partita sarà disponibile su Sportitalia, che da diversi anni trasmette le qualificazioni alla competizione, portando il calcio africano in chiaro al pubblico italiano. Il Marocco scende in campo quindi davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di proseguire il percorso verso la qualificazione alla fase finale della competizione.
Marocco-Niger dove vedere la partita in tv
La partita tra Marocco e Niger sarà trasmessa in diretta televisiva in Italia su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre. La visione sarà gratuita e non richiederà alcun abbonamento.
Marocco-Niger dove vederla in streaming
La sfida sarà disponibile anche attraverso il sito ufficiale di Sportitalia. Sarà quindi possibile seguire l’incontro anche da computer, smartphone e tablet.
Marocco-Niger orario e programma
- Partita: Marocco-Niger
- Competizione: Qualificazioni Coppa d’Africa 2027
- Data: venerdì 13 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Stade Mohammed V, Casablanca
- Diretta tv: Sportitalia (canale 60)
- Diretta streaming: sito Sportitalia