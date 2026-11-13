Coppa d'Africa, dove vedere Marocco Niger tv streaming: guarda la partita in diretta

Tra le sfide in programma oggi c’è anche quella tra Marocco e Niger . Le due nazionali si affrontano venerdì 13 novembre 2026 in occasione della terza giornata del Gruppo A . Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 italiane allo Stade Mohammed V di Casablanca.

La Coppa d’Africa entra nel vivo con le qualificazioni alla prossima edizione del torneo. La 36 ª Edizione della competizione è in programma dal 19 giugno al 18 luglio 2027 ed è organizzata congiuntamente da Kenya, Tanzania e Uganda.

Marocco-Niger dove vedere la partita in tv

La partita tra Marocco e Niger sarà trasmessa in diretta televisiva in Italia su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre. La visione sarà gratuita e non richiederà alcun abbonamento.

Marocco-Niger dove vederla in streaming

La sfida sarà disponibile anche attraverso il sito ufficiale di Sportitalia. Sarà quindi possibile seguire l’incontro anche da computer, smartphone e tablet.