Dove vedere Francia Italia U21 tv streaming: guarda la partita in diretta

L’amichevole rappresenta un importante test per gli Azzurrini in vista dei prossimi impegni ufficiali e in attesa dei sorteggi per gli Europei U21, che si terranno il 26 novembre a Belgrado. L’Italia di Silvio Baldini è già qualificata agli Europei di categoria che si terranno la prossima estate in Albania e Serbia e questa amichevole rappresenta un’opportunità per mettersi in gioco contro una della nazionali più forti.

La Nazionale Under 21 torna in campo questa sera contro la Francia , venerdì 13 novembre 2026 , allo Stade Francis-Le Basser di Laval. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:30.

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Francia-Italia Under 21 dove vedere la partita in tv

La sfida tra Francia e Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Non sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento per seguire l’amichevole degli Azzurrini.

Francia-Italia Under 21 dove vederla in streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, la piattaforma online della Rai. Sarà possibile seguire l’incontro da computer, smartphone, tablet e smart TV attraverso il sito o l’app ufficiale.