Respinto il ricorso della FIFA: Infantino dovrà consegnare alla UEFA i documenti sul suo piano fallito

Un giudice statunitense ha respinto il tentativo della FIFA di bloccare l’iniziativa della UEFA per ottenere documenti e testimonianze legati al progetto, ormai abbandonato, per la creazione di una società aperta a investitori privati che raccogliere i ricavi commerciali e derivanti da diritti tv delle competizioni, Mondiali inclusi.

La motivazione del ricorso FIFA è collegata all’iniziativa legale avviata dalla UEFA negli Stati Uniti. La UEFA aveva chiesto a un tribunale statunitense di poter ottenere documenti e testimonianze da alcune società della FIFA con sede in Florida, da utilizzare in una possibile denuncia penale in Svizzera.

La vicenda riguarda il progetto della FIFA Forward Enterprise (FFE), un piano da 20 miliardi di dollari che prevedeva la commercializzazione dei diritti della Coppa del Mondo . L’iniziativa era stata poi ritirata il 31 luglio, dopo le proteste della UEFA e di altri organismi calcistici regionali.

In risposta, a settembre la FIFA aveva chiesto al tribunale statunitense di poter intervenire nel procedimento, con l’obiettivo di bloccare o contestare la richiesta della UEFA. La motivazione era che l’organismo europeo voleva raccogliere prove per una denuncia penale in Svizzera relativa a un procedimento «presumibilmente previsto (ma inesistente)». Secondo la FIFA inoltre, la UEFA avrebbe cercato fin dall’inizio di far fallire il progetto FFE.

Il giudice distrettuale Jeannette Vargas ha però respinto la richiesta della FIFA, spiegando che le sue società statunitensi non hanno un interesse diretto nella vicenda: «Le parti statunitensi della FIFA non hanno un interesse diretto, sostanziale e giuridicamente tutelabile nell’oggetto della presente istanza» – la giudice ha poi aggiunto – «Alla luce di questa determinazione, la Corte esercita la propria discrezionalità per negare l’autorizzazione a intervenire». La decisione permette quindi alla UEFA di proseguire con la richiesta di documenti e testimonianze negli Stati Uniti, da utilizzare nell’eventuale azione legale in Svizzera.