Elezioni FIGC, oggi la decisione del Tribunale Federale. Malagò: «Vinca il buonsenso»

«Il calcio ha delle dinamiche interne che conoscete benissimo – ha commentato lo stesso Malagò a margine di un evento a Milano –. Senza fare discorsi di parte perché è chiaro che sono assolutamente coinvolto, il calcio ha delle forme di autolesionismo . Uno si augura di lavorare, poi deve essere giudicato su quello che riesce a fare e non altri temi che non riguardano proprio il campo».

«Io di natura sono ottimista – ha aggiunto Malagò sul confronto con Galliani per la guida della FIGC – e penso che secondo me dovrebbe semplicemente vincere il buonsenso. È un’opinione ma credo che sia condivisa dalla stragrande maggioranza delle persone che amano il calcio. Come mi sento a livello umano? Ci sono cose che sono a dir poco sorprendenti, però è inutile lamentarsi, nella mia vita non ho mai fatto la vittima, per cui guardiamo avanti e affrontiamo la realtà con consapevolezza e con molto senso di responsabilità».

Il Tribunale Federale si riunirà oggi dopo la decisione della stessa FIGC di costituirsi con i giudici che quindi dovranno ascoltare entrambe le parti prima di esprimere il loro giudizio. Intanto, come viene espresso da più parti, si teme che questo sia solo il primo scontro fra i due candidati con il rischio di arrivare al 14 dicembre, giorno dell’Assemblea Elettiva FIGC, con qualche giudizio ancora pendente. Come per esempio quello sulla doppia firma del Genoa.