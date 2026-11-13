L'AD della Lega Serie A De Siervo eletto presidente della World leagues association

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è stato eletto presidente della World Leagues Association (WLA). Quest’ultima è l’associazione che riunisce le leghe calcistiche professionistiche di tutto il mondo e ne rappresenta gli interessi a livello internazionale.
La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea che si è tenuta a Praga per celebrare il decennale dell’organizzazione. All’incontro erano presenti oltre 100 rappresentanti delle leghe calcistiche professionistiche mondiali.
De Siervo avrà un mandato quadriennale e prende il posto di Richard Masters. L’AD della Premier League manterrà il ruolo di vicepresidente insieme a Don Garber, Commissioner della Major League Soccer statunitense.
I temi dell’assemblea
Nel corso dell’assemblea è stato ampliato anche il Supervisory Board della WLA, che passa da 12 a 14 componenti. Le due nuove leghe entrate a farne parte sono quella polacca e quella greca. Ne fanno parte anche i rappresentanti di Italia, Stati Uniti, Messico, Ecuador, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Arabia Saudita, Qatar, Egitto e Giappone.
Nel corso dell’assemblea le leghe hanno esaminato gli sviluppi del calcio internazionale nell’ultimo anno. Tra i temi attuali più importanti si è discusso anche l’annuncio del Consiglio FIFA relativo a una revisione della propria governance. Le leghe hanno ribadito la necessità di essere coinvolte nelle decisioni che riguardano il futuro del calcio internazionale e vogliono partecipare attivamente al processo di revisione annunciato dal Consiglio FIFA.
È stato inoltre istituito un Comitato per il Dialogo Sociale della WLA. Il nuovo organismo si occuperà delle questioni legate al nuovo quadro normativo del sistema dei trasferimenti e coordinerà il coinvolgimento dell’associazione nella Piattaforma Globale per il Dialogo Sociale della FIFA. Tra gli altri argomenti al centro dei lavori anche lo sviluppo del calcio professionistico femminile.
Le parole di De Siervo
Dopo l’elezione, il nuovo presidente della WLA ha commentato l’incarico e gli obiettivi per il futuro dell’associazione: «Sono onorato di essere stato eletto Presidente della World Leagues Association in un momento così importante. Negli ultimi dieci anni, la WLA è cresciuta costantemente, arrivando a riunire 51 leghe di tutti i continenti. Questo percorso testimonia l’importanza della cooperazione e della necessità di garantire alle leghe nazionali una voce più forte nella governance del calcio mondiale».
«Desidero ringraziare Richard Masters per la sua leadership e per il contributo dato all’Associazione. Guardando al futuro, sono determinato a costruire su queste solide fondamenta, rafforzando la cooperazione e assicurando che gli interessi delle leghe professionistiche siano pienamente riconosciuti nelle decisioni che definiranno il futuro del calcio», ha così concluso De Siervo.