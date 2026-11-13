L'AD della Lega Serie A De Siervo eletto presidente della World leagues association

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è stato eletto presidente della World Leagues Association (WLA). Quest’ultima è l’associazione che riunisce le leghe calcistiche professionistiche di tutto il mondo e ne rappresenta gli interessi a livello internazionale. La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea che si è tenuta a Praga per celebrare il decennale dell’organizzazione. All’incontro erano presenti oltre 100 rappresentanti delle leghe calcistiche professionistiche mondiali. De Siervo avrà un mandato quadriennale e prende il posto di Richard Masters. L’AD della Premier League manterrà il ruolo di vicepresidente insieme a Don Garber, Commissioner della Major League Soccer statunitense.

I temi dell’assemblea Nel corso dell’assemblea è stato ampliato anche il Supervisory Board della WLA, che passa da 12 a 14 componenti. Le due nuove leghe entrate a farne parte sono quella polacca e quella greca. Ne fanno parte anche i rappresentanti di Italia, Stati Uniti, Messico, Ecuador, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Arabia Saudita, Qatar, Egitto e Giappone. Nel corso dell’assemblea le leghe hanno esaminato gli sviluppi del calcio internazionale nell’ultimo anno. Tra i temi attuali più importanti si è discusso anche l’annuncio del Consiglio FIFA relativo a una revisione della propria governance. Le leghe hanno ribadito la necessità di essere coinvolte nelle decisioni che riguardano il futuro del calcio internazionale e vogliono partecipare attivamente al processo di revisione annunciato dal Consiglio FIFA. È stato inoltre istituito un Comitato per il Dialogo Sociale della WLA. Il nuovo organismo si occuperà delle questioni legate al nuovo quadro normativo del sistema dei trasferimenti e coordinerà il coinvolgimento dell’associazione nella Piattaforma Globale per il Dialogo Sociale della FIFA. Tra gli altri argomenti al centro dei lavori anche lo sviluppo del calcio professionistico femminile.