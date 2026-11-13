Ricavi a quasi 800 milioni e utile in calo nei primi nove mesi del 2026 per Cairo Communication

Il Consiglio di Amministrazione della Cairo Communication, la holding attraverso cui Urbano Cairo controlla RCS e La7 e altre società ma non il Torino, ha approvato i risultati economico-finanziari del primi nove mesi del 2026.
Al 30 settembre, Cairo Communication ha registrato ricavi consolidati lordi pari a 787,3 milioni di euro, in flessione rispetto allo stesso periodo del 2025 quando furono 808,6 milioni. Il risultato netto, anche questo in calo rispetto all’anno scorso, si attesta a 7 milioni (16,3 milioni nel 2025). Calano anche EBITDA (94,7 contro i 108,2 milioni) e EBIT (32,6 invece di 46,6 milioni). Cresce al contrario la posizione finanziaria netta che passa dai 12,5 milioni dei primi nove mesi del 2025 ai 32,1 milioni al 30 settembre 2026.
A fine settembre le testate del Gruppo RCS raggiungono una customer base digitale attiva di circa 1,4 milioni di abbonamenti: 805mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 263mila per Gazzetta, 208mila per El Mundo e 153mila per Expansion.
L’emittente La7 ha conseguito ricavi pubblicitari in crescita e elevati livelli di ascolto con il 4,2% sul totale giorno e il 5,8% in prime time (ovvero la fascia oraria 20:30-22:30) ed è stata la terza rete per ascolti sia in prime time sia nella fascia 20:00-22:30 con uno share del 6,1% e anche nel mese di ottobre La7 si è confermata terza rete in tali fasce, con rispettivamente il 6,6% e il 7% di share. Il nuovo canale La7 Cinema nei nove mesi ha raccolto lo 0,7% di share medio nel totale giorno e lo 0,9% nella fascia serale 21:30-23:30 (rispettivamente +35% e +34% rispetto a La7d nel periodo analogo del 2025). Da novembre è disponibile La7Play, la nuova piattaforma digitale di La7, accessibile via app su TV connessa e smartphone, oppure via web.
Veo7, il nuovo canale televisivo lanciato a metà 2025 da RCS in Spagna, nei nove mesi ha raggiunto uno share medio dell’1,1% sul totale giorno e dell’1,2% in prime time rispettivamente +66% e +77% nel confronto con gli ascolti del secondo semestre 2025 (1,3% lo share nel terzo trimestre 2026 sia sul totale giorno sia in prime time in crescita rispetto al primo semestre), conseguendo nei nove mesi, a poco più di un anno dalla nascita, un EBITDA positivo pari a 2 milioni.
Infine, il settore editoriale periodici Cairo Editore ha continuato a conseguire risultati positivi, con un EBITDA di 3 milioni rispetto a 7,1 milioni nel periodo analogo 2025, con una variazione che è sostanzialmente riconducibile alla assenza nel 2026 del contributo sugli acquisti di carta.
L’EBITDA e l’EBIT sono stati pari a rispettivamente 3 e 2,2 milioni (rispettivamente 7,1 milioni e 6,2 milioni nel periodo analogo del 2025). Con riferimento ai settimanali, Cairo Editore, nei primi nove mesi del 2026, registra circa 0,8 milioni di copie medie vendute complessivamente in edicola, considerando sia le testate rilevate da ADS (dati gennaio–settembre 2026) sia le testate non rilevate, tra cui Enigmistica Più, Enigmistica Mia, TV Mia e Settimanale DiPiù e DiPiùTV Cucina, confermandosi il primo editore per copie di settimanali vendute. Limitatamente alle testate rilevate ADS, la quota di mercato nei primi nove mesi del 2026 si attesta intorno al 27%, sulla base del mix di testate rilevate nel periodo.