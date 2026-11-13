Ricavi a quasi 800 milioni e utile in calo nei primi nove mesi del 2026 per Cairo Communication

Al 30 settembre, Cairo Communication ha registrato ricavi consolidati lordi pari a 787,3 milioni di euro , in flessione rispetto allo stesso periodo del 2025 quando furono 808,6 milioni. Il risultato netto , anche questo in calo rispetto all’anno scorso, si attesta a 7 milioni (16,3 milioni nel 2025). Calano anche EBITDA (94,7 contro i 108,2 milioni) e EBIT (32,6 invece di 46,6 milioni). Cresce al contrario la posizione finanziaria netta che passa dai 12,5 milioni dei primi nove mesi del 2025 ai 32,1 milioni al 30 settembre 2026 .

Il Consiglio di Amministrazione della Cairo Communication , la holding attraverso cui Urbano Cairo controlla RCS e La7 e altre società ma non il Torino , ha approvato i risultati economico-finanziari del primi nove mesi del 2026.

A fine settembre le testate del Gruppo RCS raggiungono una customer base digitale attiva di circa 1,4 milioni di abbonamenti: 805mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 263mila per Gazzetta, 208mila per El Mundo e 153mila per Expansion.

L’emittente La7 ha conseguito ricavi pubblicitari in crescita e elevati livelli di ascolto con il 4,2% sul totale giorno e il 5,8% in prime time (ovvero la fascia oraria 20:30-22:30) ed è stata la terza rete per ascolti sia in prime time sia nella fascia 20:00-22:30 con uno share del 6,1% e anche nel mese di ottobre La7 si è confermata terza rete in tali fasce, con rispettivamente il 6,6% e il 7% di share. Il nuovo canale La7 Cinema nei nove mesi ha raccolto lo 0,7% di share medio nel totale giorno e lo 0,9% nella fascia serale 21:30-23:30 (rispettivamente +35% e +34% rispetto a La7d nel periodo analogo del 2025). Da novembre è disponibile La7Play, la nuova piattaforma digitale di La7, accessibile via app su TV connessa e smartphone, oppure via web.

Veo7, il nuovo canale televisivo lanciato a metà 2025 da RCS in Spagna, nei nove mesi ha raggiunto uno share medio dell’1,1% sul totale giorno e dell’1,2% in prime time rispettivamente +66% e +77% nel confronto con gli ascolti del secondo semestre 2025 (1,3% lo share nel terzo trimestre 2026 sia sul totale giorno sia in prime time in crescita rispetto al primo semestre), conseguendo nei nove mesi, a poco più di un anno dalla nascita, un EBITDA positivo pari a 2 milioni.