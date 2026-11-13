Dai Nets in NBA alle Big 12: chi è Brett Yormark, l'AD di Milan Sports & Entertainment

Il fondo RedBird di Gerry Cardinale, proprietario del Milan e Tolosa, ha annunciato oggi il lancio di Milan Sports & Entertainment (MSE), piattaforma che riunirà le attività del gruppo nel capoluogo lombardo, dalle infrastrutture sportive ai progetti legati al basket e agli eventi dal vivo.

In concreto la nuova piattaforma rappresenta un ulteriore passo nella strategia industriale di RedBird, che punta a costruire un ecosistema capace di andare oltre il calcio. Tra gli obiettivi ci sono lo sviluppo del nuovo Generali Stadium, la valorizzazione delle aree di San Donato Milanese, il possibile ingresso nel progetto NBA Europe e nuovi investimenti nei settori dell’hospitality, degli eventi e del tennis internazionale.

A guidare Milan Sports & Entertainment sarà Brett Yormark, dirigente statunitense con oltre trent’anni di esperienza nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Yormark assumerà la guida della holding rispondendo direttamente a Gerry Cardinale. Attualmente ricopre l’incarico di Commissioner della Big 12 Conference, una delle principali organizzazioni dello sport universitario statunitense, ruolo che lascerà alla fine di gennaio 2027.