Aumento di capitale Juventus, come funziona l’operazione

Nel dettaglio, l’aumento di capitale prevede l’emissione di un massimo di 208,5 milioni di nuove azioni, che saranno offerte agli attuali azionisti al prezzo di 0,96 euro ciascuna. Per ogni due azioni già possedute sarà possibile sottoscriverne una nuova, per un controvalore complessivo massimo di circa 200,2 milioni di euro.

L’operazione prenderà il via il 16 novembre 2026 e si concluderà il 1° dicembre 2026. I diritti che consentono agli azionisti di acquistare i nuovi titoli potranno essere negoziati in Borsa dal 16 al 25 novembre. Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto del 28,36% rispetto al valore teorico delle azioni dopo lo stacco del diritto, calcolato sulla base della quotazione del 12 novembre.

Un ruolo centrale sarà ricoperto da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 65,4% del capitale della Juventus. L’azionista di maggioranza si è impegnato a sottoscrivere la propria quota, pari a circa 131 milioni, e a rilevare anche le eventuali azioni che dovessero rimanere senza acquirenti al termine dell’offerta. Exor ha già versato 60 milioni di euro in vista dell’operazione, somma che sarà utilizzata per sottoscrivere parte delle nuove azioni. La Juventus ha inoltre affidato a Citigroup e UniCredit il coordinamento dell’aumento di capitale.

Perché la Juventus ha bisogno di un nuovo aumento di capitale

Come già spiegato da Calcio e Finanza, la necessità di ricorrere a nuove risorse nasce dalle prospettive economiche aggiornate dal club dopo la chiusura dell’ultimo esercizio. La Juventus prevede infatti un risultato ancora negativo nel 2026/27, soprattutto per gli effetti della mancata partecipazione alla Champions League, seguito da un progressivo miglioramento nei due esercizi successivi. L’obiettivo è quindi rafforzare il patrimonio della società e garantire le risorse necessarie per affrontare questa fase di transizione, senza rinunciare agli investimenti destinati alla competitività sportiva e allo sviluppo del club.

In questo quadro, è importante ricordare che i 250 milioni rappresentavano un importo massimo e non la cifra effettivamente da raccogliere. Secondo le stime della Juventus, ipotizzando risultati sportivi in linea con quelli delle stagioni precedenti al 2025/26, il fabbisogno di rafforzamento patrimoniale per l’esercizio in corso e, in misura minore, per quello successivo è pari al 45-50% della delega complessiva, ovvero fino a un massimo di 125 milioni di euro.

La scelta di avviare un aumento da 200 milioni risponde dunque anche alla volontà di disporre di risorse ulteriori rispetto alle esigenze patrimoniali stimate, da utilizzare per sostenere gli obiettivi strategici della società.