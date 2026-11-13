Eventi sportivi 13-19 novembre: l'Italia si gioca i quarti a Bruxelles, Cobolli debutta alle ATP Finals

Con la Serie A ferma fino a sabato 21, la settimana passa dalle nazionali e da Torino. Domenica sera l’Italia di Mancini chiude il girone di Nations League a Bruxelles contro il Belgio, l’unica squadra che finora l’ha battuta, da prima in classifica dopo il 3-1 di San Siro alla Francia. Alla stessa ora la Spagna campione del mondo riceve l’Inghilterra a Madrid, ventiquattro ore prima che Germania e Olanda si contendano a Berlino un posto ai quarti. Domenica partono anche le ATP Finals, che senza Sinner affidano a Flavio Cobolli le speranze italiane nel singolare. Calcio · Nations League, Lega A, 6ª giornata · domenica 15 novembre, ore 20.45 · Stadio Re Baldovino, Bruxelles Belgio-Italia, il conto aperto all’Olimpico Era il 25 settembre, la sera del ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, quando i gol di Godts e Lukébakio diedero al Belgio un 2-0 all’Olimpico che ancora oggi fa la differenza, perché in caso di arrivo a pari punti lo scontro diretto premia i Diavoli Rossi. Nelle tre partite successive l’Italia ha raccolto sette punti, battendo due volte la Turchia e strappando l’1-1 a Saint-Denis. Giovedì a San Siro gli azzurri hanno ribaltato il gol iniziale di Olise con la doppietta di Pio Esposito e la rete di Frattesi, mentre a Smirne il Belgio rimontava 2-1 la Turchia con De Bruyne e De Ketelaere. A una giornata dalla fine l’Italia è prima a 10 punti, davanti alla Francia per differenza reti, con il Belgio a 9. Il conto è semplice: con una vittoria o un pareggio al Re Baldovino gli azzurri sarebbero comunque ai quarti, qualunque risultato esca da Francia-Turchia, mentre in caso di sconfitta servirebbe un ko dei francesi contro la Turchia. Mark van Bommel ritrova Doku, ma non avrà De Winter, che ha declinato la convocazione. Mancini invece perde Bastoni, diffidato e ammonito a San Siro, mentre Donnarumma, Fagioli, Vergara e Scamacca hanno evitato il giallo e restano a disposizione. Per i bookmaker il Belgio parte un passo avanti: bwin offre i padroni di casa a 2.15*, il pareggio a 3.50 e il colpo azzurro a 3.10, la stessa quota di BetFlag, che alza il pareggio a 3.55.

Calcio · Nations League, Lega A, 6ª giornata · domenica 15 novembre, ore 20.45 · Riyadh Air Metropolitano, Madrid Kane al Metropolitano, due mesi dopo il rigore di Wembley Il 26 settembre a Wembley l’Inghilterra conduceva 2-1, grazie a Gordon e a un’autorete di Cucurella, quando Kane ha sbagliato il rigore che poteva chiudere la partita. Dalla panchina De la Fuente ha poi pescato Baena e Oyarzabal, che nella ripresa hanno firmato il 3-2 della Spagna. Da quella sera i campioni del mondo hanno vinto tutte le partite del girone, assicurandosi i quarti con un turno d’anticipo. Giovedì a Praga la Spagna, decimata dagli infortuni, ha vinto 2-0 con il rigore di Baena e il gol di Pubill nel recupero, mentre a Wembley Kane, alla presenza numero 126 che ne fa il primatista inglese, ha deciso dal dischetto il 2-1 sulla Croazia che qualifica anche l’Inghilterra. Con la Spagna a 15 punti e gli inglesi a 12, alla squadra di Tuchel serve una vittoria al Metropolitano, con almeno due gol di scarto per essere sicura di ribaltare lo scontro diretto. Fra gli operatori della classifica dei siti scommesse di Calcio e Finanza, SNAI propone la Spagna a 1.70, il pareggio a 3.75 e l’Inghilterra a 4.50, con Netwin che sale a 4.55 sugli ospiti. Tuchel dovrebbe recuperare Spence e Konsa, rimasti fuori contro la Croazia. Sul fronte spagnolo resta invece in forte dubbio Lamine Yamal, che per un problema fisico ha saltato Praga. Calcio · Nations League, Lega A, 6ª giornata · lunedì 16 novembre, ore 20.45 · Olympiastadion, Berlino Klopp e Xavi, il secondo atto si gioca a Berlino Ad Amsterdam, il 24 settembre, Klopp e Xavi hanno esordito da commissari tecnici l’uno contro l’altro, in una partita che il gol di Nmecha sembrava consegnare alla Germania prima del pareggio di Gakpo nel recupero. Oggi l’Olanda divide il primo posto a quota 8 con una Grecia ancora imbattuta, che ha tolto quattro punti alla Germania fra lo 0-1 di Augsburg e lo 0-0 di ottobre. Terzi a 5, i tedeschi giocano venerdì a Belgrado, a porte chiuse, contro la Serbia ultima, sapendo che alla squadra di Klopp servono quasi certamente due vittorie per i quarti. Xavi dovrà fare a meno di van Dijk e Brobbey, che hanno dato forfait per le due partite di novembre. Per entrambi i tecnici è il cantiere aperto dopo il Mondiale, da cui la Germania è uscita contro il Paraguay e l’Olanda ai sedicesimi contro il Marocco. Betfair vede favoriti i padroni di casa, pagati 1.75, con pareggio e vittoria olandese a 4.00, mentre Sisal sale a 1.80 sui tedeschi.