Eventi sportivi 13-19 novembre: l'Italia si gioca i quarti a Bruxelles, Cobolli debutta alle ATP Finals

Con la Serie A ferma fino a sabato 21, la settimana passa dalle nazionali e da Torino. Domenica sera l’Italia di Mancini chiude il girone di Nations League a Bruxelles contro il Belgio, l’unica squadra che finora l’ha battuta, da prima in classifica dopo il 3-1 di San Siro alla Francia. Alla stessa ora la Spagna campione del mondo riceve l’Inghilterra a Madrid, ventiquattro ore prima che Germania e Olanda si contendano a Berlino un posto ai quarti. Domenica partono anche le ATP Finals, che senza Sinner affidano a Flavio Cobolli le speranze italiane nel singolare.
Calcio · Nations League, Lega A, 6ª giornata · domenica 15 novembre, ore 20.45 · Stadio Re Baldovino, Bruxelles
Belgio-Italia, il conto aperto all’Olimpico
Era il 25 settembre, la sera del ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, quando i gol di Godts e Lukébakio diedero al Belgio un 2-0 all’Olimpico che ancora oggi fa la differenza, perché in caso di arrivo a pari punti lo scontro diretto premia i Diavoli Rossi. Nelle tre partite successive l’Italia ha raccolto sette punti, battendo due volte la Turchia e strappando l’1-1 a Saint-Denis. Giovedì a San Siro gli azzurri hanno ribaltato il gol iniziale di Olise con la doppietta di Pio Esposito e la rete di Frattesi, mentre a Smirne il Belgio rimontava 2-1 la Turchia con De Bruyne e De Ketelaere. A una giornata dalla fine l’Italia è prima a 10 punti, davanti alla Francia per differenza reti, con il Belgio a 9. Il conto è semplice: con una vittoria o un pareggio al Re Baldovino gli azzurri sarebbero comunque ai quarti, qualunque risultato esca da Francia-Turchia, mentre in caso di sconfitta servirebbe un ko dei francesi contro la Turchia.
Mark van Bommel ritrova Doku, ma non avrà De Winter, che ha declinato la convocazione. Mancini invece perde Bastoni, diffidato e ammonito a San Siro, mentre Donnarumma, Fagioli, Vergara e Scamacca hanno evitato il giallo e restano a disposizione. Per i bookmaker il Belgio parte un passo avanti: bwin offre i padroni di casa a 2.15*, il pareggio a 3.50 e il colpo azzurro a 3.10, la stessa quota di BetFlag, che alza il pareggio a 3.55.
Calcio · Nations League, Lega A, 6ª giornata · domenica 15 novembre, ore 20.45 · Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Kane al Metropolitano, due mesi dopo il rigore di Wembley
Il 26 settembre a Wembley l’Inghilterra conduceva 2-1, grazie a Gordon e a un’autorete di Cucurella, quando Kane ha sbagliato il rigore che poteva chiudere la partita. Dalla panchina De la Fuente ha poi pescato Baena e Oyarzabal, che nella ripresa hanno firmato il 3-2 della Spagna. Da quella sera i campioni del mondo hanno vinto tutte le partite del girone, assicurandosi i quarti con un turno d’anticipo. Giovedì a Praga la Spagna, decimata dagli infortuni, ha vinto 2-0 con il rigore di Baena e il gol di Pubill nel recupero, mentre a Wembley Kane, alla presenza numero 126 che ne fa il primatista inglese, ha deciso dal dischetto il 2-1 sulla Croazia che qualifica anche l’Inghilterra. Con la Spagna a 15 punti e gli inglesi a 12, alla squadra di Tuchel serve una vittoria al Metropolitano, con almeno due gol di scarto per essere sicura di ribaltare lo scontro diretto.
Fra gli operatori della classifica dei siti scommesse di Calcio e Finanza, SNAI propone la Spagna a 1.70, il pareggio a 3.75 e l’Inghilterra a 4.50, con Netwin che sale a 4.55 sugli ospiti. Tuchel dovrebbe recuperare Spence e Konsa, rimasti fuori contro la Croazia. Sul fronte spagnolo resta invece in forte dubbio Lamine Yamal, che per un problema fisico ha saltato Praga.
Calcio · Nations League, Lega A, 6ª giornata · lunedì 16 novembre, ore 20.45 · Olympiastadion, Berlino
Klopp e Xavi, il secondo atto si gioca a Berlino
Ad Amsterdam, il 24 settembre, Klopp e Xavi hanno esordito da commissari tecnici l’uno contro l’altro, in una partita che il gol di Nmecha sembrava consegnare alla Germania prima del pareggio di Gakpo nel recupero. Oggi l’Olanda divide il primo posto a quota 8 con una Grecia ancora imbattuta, che ha tolto quattro punti alla Germania fra lo 0-1 di Augsburg e lo 0-0 di ottobre. Terzi a 5, i tedeschi giocano venerdì a Belgrado, a porte chiuse, contro la Serbia ultima, sapendo che alla squadra di Klopp servono quasi certamente due vittorie per i quarti.
Xavi dovrà fare a meno di van Dijk e Brobbey, che hanno dato forfait per le due partite di novembre. Per entrambi i tecnici è il cantiere aperto dopo il Mondiale, da cui la Germania è uscita contro il Paraguay e l’Olanda ai sedicesimi contro il Marocco. Betfair vede favoriti i padroni di casa, pagati 1.75, con pareggio e vittoria olandese a 4.00, mentre Sisal sale a 1.80 sui tedeschi.
Torna la Nations League: le sfide degli ultimi due turni tra pay-tv e in chiaro
Tennis · Nitto ATP Finals, fase a gironi · da domenica 15 a venerdì 20 novembre · Inalpi Arena, Torino
Cobolli fra i Maestri, nel girone del favorito
Campione delle ultime due edizioni, Sinner si è fermato per il ginocchio e rientrerà soltanto a dicembre, così a Torino il singolare italiano passa da Flavio Cobolli, sesto azzurro qualificato dopo Panatta, Barazzutti, Berrettini, Sinner e Musetti. Il sorteggio di giovedì lo ha messo nel gruppo Lendl con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe, tre avversari contro cui il romano ha vinto due partite su nove in carriera. Nell’altro girone, intitolato a McEnroe, giocano Zverev, Shelton, Fils e Jodar. I primi due di ogni gruppo vanno in semifinale sabato 21, la finale è domenica 22.
A Torino Alcaraz arriva dopo aver vinto Vienna e Parigi, dove in finale ha battuto Shelton, con le Finals che restano l’unico grande trofeo assente dalla sua bacheca. Zverev, che chiuderà la stagione da numero uno, le ha vinte nel 2018 e nel 2021. SNAI e Sportium pagano 1.90 il successo dello spagnolo e 5.00 quello del tedesco, mentre Cobolli è quotato 33 su SNAI e 25 su Sportium. Per Cobolli c’è anche un’incognita fisica, la coscia sinistra che lo ha costretto al ritiro a Vienna. Il sorteggio pubblicato sul sito ufficiale del torneo lo manda in campo lunedì sera contro Medvedev, dopo Alcaraz-Tiafoe del pomeriggio.
Rugby · Nations Championship, 5ª giornata · sabato 14 novembre, ore 12.40 · Stadio Luigi Ferraris, Genova
A Genova Quesada ritrova la sua Argentina
Una settimana dopo il 66-7 incassato a Torino dal Sudafrica, l’Italrugby di Gonzalo Quesada si sposta a Marassi per la seconda partita delle Northern Hemisphere Series. Dall’altra parte c’è l’Argentina, il paese del commissario tecnico azzurro, che Felipe Contepomi presenta con diversi giocatori cresciuti fra Benetton e Zebre, guidati dal capitano Pablo Matera, che ha già 128 presenze in nazionale. La formazione ufficializzata dalla Federazione Italiana Rugby cambia cinque titolari rispetto al Sudafrica: Allan torna estremo al posto di Belloni, Varney rileva Fusco in mediana, Zuliani e Vintcent entrano in terza linea e Fischetti riprende il suo posto in prima linea, accanto al capitano Nicotera e a Ferrari.
Per i bookmaker l’Argentina parte favorita di quasi undici punti: NetBet fissa l’handicap a -10.5 e paga 1.80 la vittoria dei Pumas con più di dieci punti di scarto, 1.88 un’Italia capace di restare entro quel margine, mentre GoldBet scende a 1.70 sull’handicap argentino. Dopo Genova gli azzurri chiuderanno la finestra di novembre sabato 21 a Udine contro le Figi, ultimo test dell’anno solare.
Focus: Nations League, i quarti si decidono in cinque giorni
La fase a gironi si chiude martedì 17. Spagna, Portogallo e, da giovedì sera, Inghilterra hanno già il posto ai quarti, mentre nel girone dell’Italia tre squadre sono racchiuse in un punto. Gli altri verdetti arrivano fra venerdì e martedì. I quarti si giocano con andata e ritorno a fine marzo, la Final Four a giugno, con semifinali il 9 e il 10 e finale il 13. Dalla classifica dipendono anche le fasce del sorteggio per le qualificazioni a EURO 2028, il 6 dicembre, dove l’Italia sarà comunque fra le teste di serie grazie al 3-1 di Bologna sulla Turchia.
Sabato sera il Portogallo, primo a punteggio pieno, ospita la Danimarca nella prima partita dopo l’addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale, annunciato il 5 novembre dopo 234 presenze e 146 gol. Jorge Jesus ha chiamato al suo posto Varela, capocannoniere della Serie A con il Monza. Netwin e QuiGioco, che Calcio e Finanza segue nella pagina dedicata alle new entry tra gli operatori di scommesse, pagano il successo portoghese 1.52 e 1.51, la Danimarca rispettivamente 5.50 e 5.40. I danesi, secondi a 6, guardano anche a Norvegia-Galles di sabato pomeriggio, perché entrambe le inseguitrici sono ferme a 3.
Sabato 21 riparte il campionato
Finita la sosta, la Serie A torna in campo sabato 21 alle 15 con Como-Cagliari e Lazio-Lecce. Il big match arriva domenica sera, quando Atalanta-Inter mette alla prova la squadra di Chivu, salita a un punto dalla Lazio capolista. Lo stesso weekend, a Portimão, Marc Márquez può chiudere il Mondiale MotoGP con 60 punti di vantaggio su Martín e 74 ancora da assegnare.
*Quote rilevate il 13 novembre alle ore 11.30 e soggette a variazioni.