Il Barça emette un bond da 300 milioni per completare i lavori del Camp Nou

Il Barcellona ha completato l’emissione obbligazionaria da 300 milioni di euro per finanziare il completamento della ristrutturazione dello Spotify Camp Nou, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie dalla Commissione nazionale del mercato dei valori mobiliari spagnola. Ad annunciarlo è lo stesso club con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nel pomeriggio odierno.

Come unico agente collocatore dell’operazione ha agito la banca d’affari statunitense Goldman Sachs. «Questo finanziamento consentirà di proseguire nella trasformazione dello Spotify Camp Nou, elemento centrale del progetto Espai Barça, che diventerà lo stadio di calcio con la maggiore capienza in Europa e disporrà di un’offerta ampliata di spazi premium e dedicati all’ospitalità», si legge nella nota del club catalano.