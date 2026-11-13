Il Barça emette un bond da 300 milioni per completare i lavori del Camp Nou

Il Barcellona ha completato l’emissione obbligazionaria da 300 milioni di euro per finanziare il completamento della ristrutturazione dello Spotify Camp Nou, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie dalla Commissione nazionale del mercato dei valori mobiliari spagnola. Ad annunciarlo è lo stesso club con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nel pomeriggio odierno.
Come unico agente collocatore dell’operazione ha agito la banca d’affari statunitense Goldman Sachs. «Questo finanziamento consentirà di proseguire nella trasformazione dello Spotify Camp Nou, elemento centrale del progetto Espai Barça, che diventerà lo stadio di calcio con la maggiore capienza in Europa e disporrà di un’offerta ampliata di spazi premium e dedicati all’ospitalità», si legge nella nota del club catalano.
Alla fine di settembre, nel corso della assemblea annuale del club catalano il vicepresidente Ferran Olivé ha spiegato ai soci che la squadra sarà nuovamente costretta ad abbandonare nuovamente il proprio impianto nel 2027 per permettere così la conclusione dei lavori.
Infine, tutto questo si inserisce in un quadro finanziario sempre più oneroso per il club catalano: i soci hanno infatti approvato a settembre un nuovo finanziamento da 510 milioni di euro, mentre l’esposizione complessiva del club potrebbe arrivare fino a 2,6 miliardi considerando il massimo previsto per il progetto Espai Barça e gli altri debiti operativi.