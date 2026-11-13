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Aumenti di capitale Juventus: le cifre per Exor e soci dal 2007. E quanto versa Tether

Con la nuova operazione da 200 milioni, crescono le ricapitalizzazioni del club bianconero dal 2007 a oggi. Ecco il contributo della proprietà e degli altri azionisti.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Aumenti di capitale Juventus
(Foto: Nicolò Campo / Insidefoto)

La Juventus ha dato il via al nuovo aumento di capitale da circa 200 milioni di euro. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi il 12 novembre 2026, ha deliberato di utilizzare una parte della delega da 250 milioni approvata dall’assemblea degli azionisti lo scorso 3 novembre. I restanti 50 milioni potranno essere utilizzati negli esercizi successivi, in funzione delle esigenze finanziarie e dei programmi di investimento della società.

L’operazione rappresenta un nuovo intervento di rafforzamento patrimoniale per il club bianconero, che ha chiuso il bilancio consolidato 2025/26 con una perdita di 66 milioni di euro. Un ruolo centrale sarà ricoperto ancora una volta da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, che ha confermato il proprio sostegno alla Juventus. Ma quanto hanno versato complessivamente la proprietà e gli altri azionisti attraverso gli aumenti di capitale degli ultimi vent’anni? E a quanto ammonta l’impegno del secondo socio Tether per questa nuova operazione?

Calcio e Finanza

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