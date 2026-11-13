L’Atalanta chiude il bilancio 2026 in positivo: è l'undicesimo utile consecutivo

Se la stagione passata non è stata particolarmente soddisfacente sul fronte sportivo, l’Atalanta può ampiamente rifarsi per quanto riguarda i risultati a livello economico-finanziario. Secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali, il club bergamasco ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con un utile pari a 26,5 milioni di euro, rispetto al risultato netto positivo di 37,8 milioni fatti registrare nella stagione 2024/25.

Si tratta dell’ennesimo risultato incredibile per la società bergamasca, che mette in fila l’undicesimo bilancio consecutivo in utile, una sequenza di esercizi in positivo iniziata addirittura nel 2016 e che rappresenta un unicum nel panorama calcistico italiano di alto livello. Numeri figli di una gestione – quella della famiglia Percassi e dei soci statunitensi guidati da Stephen Pagliuca – che ha saputo coniugare competitività sportiva e sostenibilità economico-finanziaria, attraverso un modello fondato sulla valorizzazione dei calciatori, sugli investimenti (su tutti quello sullo stadio di proprietà) e su un attento controllo dei costi.

Un percorso nel quale ha ricoperto un ruolo centrale l’amministratore delegato Luca Percassi, tra i principali artefici della continuità gestionale del club e della capacità di consolidare nel tempo risultati economici positivi, pur mantenendo l’Atalanta stabilmente ai vertici del calcio italiano. Oltre alla conquista dell’Europa League nel 2024, in questi anni non vanno dimenticate le numerose partecipazioni alla UEFA Champions League, una finale di Supercoppa europea e tre finali di Coppa Italia.