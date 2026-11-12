Tra stadio e possibile ingresso di fondi: entro primavera la verità sul Torino

Il Torino guarda al futuro e tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera punta definire due progetti importanti. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, al centro del tavolo del patron granata Urbano Cairo ci sono due questioni strettamente legate: il progetto di riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino e la possibile apertura della società a nuovi investitori, anche stranieri. Anche se in ritardo rispetto alle tempistiche previste, lunedì scorso il club del capoluogo piemontese ha presentato al Comune di Torino una proposta di fattibilità delle alternative progettuali. La proposta della società di Cairo è arrivata dopo i ripetuti solleciti dell’amministrazione comunale, compreso l’ultimatum lanciato dal sindaco Lo Russo circa un mese fa.

Le alternative per la riqualificazione dello stadio La proposta presentata dal Torino comprende diverse soluzioni per ammodernare lo stadio, con interventi di differente entità e la possibilità di realizzare nuove aree commerciali e ricettive. Per il momento però i dettagli dei progetti non sono pubblici: «Ulteriori dettagli non possono al momento essere resi pubblici dal momento che i contenuti tecnici potranno costituire la base per la definizione della futura procedura di evidenza pubblica», ha sottolneato il Comune. Le diverse alternative comportano anche condizioni economiche differenti. La durata del diritto di superficie potrebbe variare indicativamente tra 50 e 99 anni, mentre cambierebbero sia il corrispettivo da riconoscere al Comune sia gli investimenti necessari per i lavori. I ricavi derivanti dalla gestione degli impianti andrebbero invece prevalentemente al Torino. La società dovrà anche fare i conti con la sostenibilità economica delle operazioni, soprattutto per quanto riguarda le attività commerciali e ricettive inserite nel piano. Questo anche per rendere il tutto più interessante per eventuali investitori privati, interessati alla sostenibilità dell’operazione.

Il possibile ingresso di nuovi investitori Il primo passaggio spetta ora al Comune di Torino, che avrà a disposizione 60 giorni, eventualmente prorogabili fino a 90, per esaminare le alternative presentate dal club granata. Gli uffici dovranno verificare la conformità delle proposte sotto il profilo urbanistico ed economico. In caso di valutazione positiva, la Giunta potrà riconoscere il cosiddetto pubblico interesse attraverso un’apposita delibera. Questo passaggio potrebbe arrivare tra la metà di gennaio e la fine di febbraio 2027. Successivamente il Torino dovrà presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica completo, insieme al piano economico-finanziario e a quello relativo alla gestione degli impianti. Sarà in questa fase che il club sceglierà quale soluzione portare avanti, definendo anche l’entità del restyling, le aree commerciali e la durata del diritto di superficie. È proprio tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera che potrebbero emergere novità anche sul fronte societario. Sullo sfondo rimane infatti l’eventuale ingresso di fondi stranieri, in particolare statunitensi. L’arrivo di nuovi soci o un eventuale passaggio di proprietà, nei mesi che precedono la fine della stagione, sarebbe strategico per la società e permetterebbe di arrivare alla sessione estiva di mercato con una nuova struttura. Un’ipotesi che si fonda sulla volontà del patron Urbano Cairo di cedere il club dopo oltre vent’anni di gestione, più volte ribadita negli ultimi mesi.