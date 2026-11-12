Botta e risposta tra Buonfiglio e Malagò: nuovo scontro sulla commissione elettorale

A poco più di un mese dalle elezioni per la presidenza della FIGC, fissate per il prossimo 14 dicembre, si accende un nuovo confronto istituzionale sulla Commissione incaricata di verificare le candidature. Protagonisti il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il commissario straordinario della Federcalcio, Giovanni Malagò, al centro di uno scambio di lettere relativo alle competenze e ai poteri dell’organismo istituito lo scorso 2 novembre.
Come riportato dall’ANSA, il confronto arriva mentre il Tribunale Nazionale Federale si prepara a esaminare, nella giornata di venerdì, il ricorso presentato da Adriano Galliani, candidato alla presidenza federale, proprio sulla legittimità della Commissione. La FIGC si è costituita nel procedimento per opporsi al ricorso.
Calcio e Finanza
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