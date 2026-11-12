Settlement agreement, atteso per maggio il verdetto della UEFA sulla Roma

Come ricostruito dall’edizione romana de Il Corriere della Sera, dunque, non sarà novembre il mese decisivo per il futuro della Roma sul fronte dei vincoli finanziari UEFA. L’iter di verifica richiederà diversi mesi e non produrrà conseguenze dirette sull’imminente sessione invernale del calciomercato, anche se i parametri economici continueranno a condizionare le strategie del club giallorosso.

La Roma dovrà attendere la primavera del 2027 per conoscere il giudizio definitivo della UEFA sul rispetto degli impegni previsti dal settlement agreement sottoscritto nell’ambito delle norme sul Fair Play Finanziario . La decisione dell’organismo europeo è attesa per il mese di maggio, al termine di un percorso di valutazione che prenderà in considerazione non soltanto i risultati economici della stagione 2025/26, ma anche le operazioni successive e l’andamento dei costi della rosa nell’esercizio in corso.

Le tappe della valutazione UEFA e i parametri sotto esame

Il percorso di controllo è iniziato lo scorso 15 ottobre, termine entro il quale le società hanno trasmesso alla UEFA i bilanci relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026. L’esame della documentazione da parte degli organismi UEFA comincerà nell’ultima parte di novembre, quando a Nyon saranno analizzati i risultati economico-finanziari dei club sottoposti ai controlli.

Anche qualora la Roma figurasse tra le prime società esaminate, l’eventuale apertura di un procedimento non sarebbe comunque prevista prima di dicembre o gennaio. La valutazione non si limiterà però ai numeri dell’ultimo bilancio. La UEFA prenderà in considerazione anche le operazioni realizzate durante la sessione estiva del calciomercato, tenendo conto delle particolari condizioni previste nell’anno del Mondiale, e i dati relativi al costo della rosa al 31 dicembre 2026.

Quest’ultima documentazione sarà trasmessa dai club tra la fine di gennaio e febbraio, contribuendo ad allungare ulteriormente i tempi dell’istruttoria. Il giudizio finale si baserà quindi su tre elementi principali: il bilancio al 30 giugno 2026, le operazioni effettuate successivamente durante il mercato estivo e l’aggiornamento dei costi della squadra nella prima metà della stagione 2026/27.