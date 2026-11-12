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Ricorso Galliani, il legale della FIGC si autosospende dal Collegio di garanzia

Valerio Pescatore, incaricato di difendere la Federcalcio nel contenzioso sulla Commissione elettorale, lascia temporaneamente il proprio incarico nell’organismo del CONI.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Schieramenti Galliani Malagò
(Foto: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Valerio Pescatore, legale incaricato dalla FIGC di difendere la Federazione nel contenzioso avviato da Adriano Galliani sulla Commissione di verifica delle candidature, ha deciso di autosospendersi dal ruolo di componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. La decisione arriva alla vigilia dell’udienza del Tribunale Federale Nazionale, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dal candidato alla presidenza della Federcalcio.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la scelta di Pescatore è maturata alla luce delle polemiche emerse nelle ultime ore in merito a un presunto conflitto di interessi, legato alla contemporanea presenza del professionista nel collegio giudicante del massimo organismo di giustizia sportiva presso il CONI e nel ruolo di difensore della FIGC.

Calcio e Finanza

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