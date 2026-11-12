Il Real Madrid punta a un altro record: ricavi verso 1,4 miliardi nel 2026/27

Il club ha intanto fissato un budget per la stagione in corso pari a 1,248 miliardi, mentre l’obiettivo sul fronte del risultato economico è quello di chiudere l’esercizio con un utile netto di 14,2 milioni. Le cifre saranno sottoposte all’approvazione dell’assemblea dei soci rappresentanti, in programma il prossimo 21 novembre.

Il Bernabéu spinge i ricavi: oltre 420 milioni dallo stadio

Uno dei principali motori della crescita economica del Real Madrid rimane il Santiago Bernabéu, la cui ristrutturazione ha richiesto investimenti complessivi nell’ordine di 1,4 miliardi di euro. Secondo le previsioni, i ricavi commerciali collegati all’impianto potrebbero raggiungere 420,1 milioni, confermando il peso crescente dello stadio nel modello di business della società.

Un risultato che potrebbe essere ulteriormente migliorato attraverso il pieno sfruttamento della struttura. Il Real Madrid non ha infatti ancora raggiunto la massima capacità di valorizzazione commerciale del Bernabéu, con possibili novità attese già a partire dal prossimo gennaio.

A sostenere i conti saranno anche i ricavi da sponsorizzazione, per i quali è previsto un incremento del 22%. La crescita sarà favorita soprattutto dai nuovi accordi con Adidas ed Emirates, oltre che dall’ingresso di partner commerciali come Hotels.com e Uber Eats e dai rinnovi delle collaborazioni con Orange e San Miguel. Il budget destinato all’area marketing raggiunge così i 534 milioni di euro, a conferma della centralità delle attività commerciali nella strategia economica del club.

Real Madrid, quasi 155 milioni previsti dalle cessioni dei calciatori

Un altro elemento significativo riguarda la crescente capacità del Real Madrid di generare risorse attraverso il mercato dei trasferimenti, in particolare grazie alla valorizzazione dei giocatori cresciuti nel vivaio di Valdebebas. La società prevede infatti 154,8 milioni di proventi dalle cessioni dei calciatori nell’esercizio in corso, una componente che contribuisce a rafforzare ulteriormente le disponibilità economiche del club.

Tra le operazioni citate dal quotidiano spagnolo figurano quelle relative a Gonzalo García, César Palacios, Nico Paz, Jacobo Ortega e Víctor Muñoz, a testimonianza del ruolo assunto dal settore giovanile nella strategia finanziaria della società. La capacità di valorizzare i talenti cresciuti internamente permette al Real Madrid di affiancare ai ricavi commerciali e sportivi una fonte aggiuntiva di risorse, da destinare eventualmente anche agli investimenti sulla prima squadra.