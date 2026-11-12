Il Real Madrid punta a un altro record: ricavi verso 1,4 miliardi nel 2026/27

Il Real Madrid punta a stabilire un nuovo record di fatturato nella stagione 2026/27, con ricavi che potrebbero avvicinarsi alla soglia di 1,4 miliardi di euro. Un risultato che consentirebbe al club spagnolo di migliorare ulteriormente i numeri già raggiunti nell’ultimo esercizio, consolidando la propria posizione ai vertici del calcio mondiale sul piano economico.
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, la società presieduta da Florentino Pérez prevede di superare gli 1,221 miliardi di ricavi registrati nella stagione 2025/26, già un primato per una società sportiva. Una crescita sostenuta soprattutto dallo sfruttamento commerciale del Santiago Bernabéu, dai contratti di sponsorizzazione e dalle operazioni di mercato legate ai calciatori cresciuti nel settore giovanile.
Il club ha intanto fissato un budget per la stagione in corso pari a 1,248 miliardi, mentre l’obiettivo sul fronte del risultato economico è quello di chiudere l’esercizio con un utile netto di 14,2 milioni. Le cifre saranno sottoposte all’approvazione dell’assemblea dei soci rappresentanti, in programma il prossimo 21 novembre.
Il Bernabéu spinge i ricavi: oltre 420 milioni dallo stadio
Uno dei principali motori della crescita economica del Real Madrid rimane il Santiago Bernabéu, la cui ristrutturazione ha richiesto investimenti complessivi nell’ordine di 1,4 miliardi di euro. Secondo le previsioni, i ricavi commerciali collegati all’impianto potrebbero raggiungere 420,1 milioni, confermando il peso crescente dello stadio nel modello di business della società.
Un risultato che potrebbe essere ulteriormente migliorato attraverso il pieno sfruttamento della struttura. Il Real Madrid non ha infatti ancora raggiunto la massima capacità di valorizzazione commerciale del Bernabéu, con possibili novità attese già a partire dal prossimo gennaio.
A sostenere i conti saranno anche i ricavi da sponsorizzazione, per i quali è previsto un incremento del 22%. La crescita sarà favorita soprattutto dai nuovi accordi con Adidas ed Emirates, oltre che dall’ingresso di partner commerciali come Hotels.com e Uber Eats e dai rinnovi delle collaborazioni con Orange e San Miguel. Il budget destinato all’area marketing raggiunge così i 534 milioni di euro, a conferma della centralità delle attività commerciali nella strategia economica del club.
Real Madrid, quasi 155 milioni previsti dalle cessioni dei calciatori
Un altro elemento significativo riguarda la crescente capacità del Real Madrid di generare risorse attraverso il mercato dei trasferimenti, in particolare grazie alla valorizzazione dei giocatori cresciuti nel vivaio di Valdebebas. La società prevede infatti 154,8 milioni di proventi dalle cessioni dei calciatori nell’esercizio in corso, una componente che contribuisce a rafforzare ulteriormente le disponibilità economiche del club.
Tra le operazioni citate dal quotidiano spagnolo figurano quelle relative a Gonzalo García, César Palacios, Nico Paz, Jacobo Ortega e Víctor Muñoz, a testimonianza del ruolo assunto dal settore giovanile nella strategia finanziaria della società. La capacità di valorizzare i talenti cresciuti internamente permette al Real Madrid di affiancare ai ricavi commerciali e sportivi una fonte aggiuntiva di risorse, da destinare eventualmente anche agli investimenti sulla prima squadra.
Costi della rosa a 700 milioni, ma rapporto stipendi-ricavi al 46%
Nonostante la continua crescita degli introiti, il Real Madrid mantiene sotto controllo il peso del costo del personale rispetto al volume d’affari complessivo. La somma di stipendi e ammortamenti dei calciatori raggiunge circa 700 milioni, mentre l’incidenza dei costi del personale sui ricavi si attesta al 46%. Un dato in piena linea con i parametri di sostenibilità fissati dalla UEFA, che prevedono un limite del 70% per il rapporto tra i costi della squadra e i ricavi rilevanti.
La crescita dei ricavi, dunque, continua a rappresentare un elemento fondamentale per sostenere gli investimenti sportivi senza compromettere l’equilibrio economico del club. Il traguardo degli 1,4 miliardi resta per il momento una proiezione, ma conferma la volontà del Real Madrid di consolidare un modello economico fondato sulla valorizzazione del proprio marchio, sull’espansione delle attività commerciali e sulla capacità di generare risorse attraverso lo stadio e il settore giovanile.