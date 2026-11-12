Ravezzani lascia Telelombardia e Mediapason: sarà direttore di rete a Telenova

Come riportato da ItaliaOggi, dal 1° gennaio 2027 Ravezzani assumerà l’incarico di direttore di rete di Telenova , emittente televisiva controllata da Edizioni Multimedia San Paolo e visibile in Lombardia sul canale 18 del digitale terrestre. Una scelta che segna un cambio di programma rispetto alle intenzioni manifestate dallo stesso giornalista nel dicembre 2025, quando aveva ipotizzato un trasferimento in Galizia (comunità autonoma nel nord-ovest della Spagna) al termine dell’esperienza con Mediapason. A Telenova, Ravezzani ritroverà anche la moglie Adriana Santacroce , già coordinatrice di redazione dell’emittente.

Fabio Ravezzani si prepara a lasciare il gruppo Mediapason dopo decenni alla guida dell’informazione sportiva e delle news. Il giornalista e dirigente – come ormai noto da qualche tempo – concluderà la propria esperienza con il gruppo televisivo, che comprende Telelombardia, Antenna 3, Top Calcio 24 e Videogruppo, il prossimo 31 dicembre 2026, ma lo farà per intraprendere una nuova avventura professionale .

Telenova punta sullo sport e sulla diffusione nazionale con 7 Gold

L’arrivo di Ravezzani si inserisce in un progetto di rafforzamento dell’offerta televisiva di Telenova, che punta ad ampliare la diffusione dei propri contenuti attraverso un accordo con il circuito 7 Gold, presente su scala nazionale. Sempre a partire dal 1° gennaio 2027, infatti, una parte della programmazione sportiva, giornalistica e religiosa prodotta dall’emittente sarà distribuita attraverso il circuito, consentendo a Telenova di raggiungere un pubblico più ampio rispetto a quello tradizionale della Lombardia.

Contestualmente, il 31 dicembre 2026 terminerà l’accordo tra 7 Gold e Top Calcio 24, che continuerà a essere visibile in Lombardia sul canale 12 del digitale terrestre, ma vedrà ridursi la propria copertura nazionale. L’ingresso del giornalista non comporterà una rivoluzione del palinsesto, che manterrà le trasmissioni attualmente previste. A crescere sarà soprattutto lo spazio dedicato allo sport, con le serate riservate a questo tipo di programmazione che passeranno dalle attuali tre-quattro a cinque-sei alla settimana.

Le ragioni dell’addio a Mediapason e il cambio di strategia editoriale

Alla base della decisione di Ravezzani – secondo il quotidiano – ci sarebbe anche il progressivo cambiamento della linea editoriale di Mediapason, avviato dopo l’ingresso di nuovi azionisti nella compagine societaria. Alla fine del 2024, infatti, la famiglia veneta Jannacopulos ha acquisito una partecipazione del 23,7% nel gruppo, affiancando il socio di controllo Sandro Parenzo, che mantiene una quota vicina al 72% e la carica di presidente. Filippo Jannacopulos ha invece assunto il ruolo di consigliere delegato.

La famiglia è già attiva nell’editoria televisiva locale del Nordest, attraverso emittenti come Antenna Tre Nordest, Rete Veneta, Telenordest, Telequattro e Telefriuli. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare progressivamente a una posizione di maggioranza anche in Mediapason.

L’ingresso dei nuovi soci ha coinciso con una revisione dell’offerta editoriale, caratterizzata da un maggiore peso dell’informazione e della cronaca rispetto all’intrattenimento e allo sport. Un cambiamento particolarmente evidente su Antenna 3, dove la programmazione musicale e sportiva ha lasciato progressivamente spazio a notiziari, dirette e approfondimenti di cronaca.

Una strategia che, almeno finora, non avrebbe prodotto i risultati sperati sul fronte degli ascolti e che, secondo la ricostruzione del quotidiano, non sarebbe stata condivisa da Ravezzani, contribuendo alla decisione di interrompere il rapporto professionale con il gruppo.