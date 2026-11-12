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Le spese della famiglia Commisso per la Fiorentina: tutte le cifre dal 2019

Come emerge dal fascicolo del bilancio chiuso a giugno 2026, crescono gli investimenti della proprietà statunitense nelle casse della società: tutte le cifre.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Quanto hanno speso i Commisso
DOCUMENTI
(Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Quanto ha speso la famiglia Commisso per la Fiorentina? Il nuovo bilancio del club viola chiuso al 30 giugno 2026 conferma ancora una volta il peso avuto dalla proprietà nel sostenere economicamente la società. L’ultimo esercizio si è chiuso con una perdita sensibilmente più elevata rispetto alle stagioni precedenti, accompagnata da un nuovo e significativo intervento nelle casse del club.

Un sostegno che prosegue anche oltre la chiusura dell’esercizio e che si somma agli investimenti effettuati fin dall’acquisizione della Fiorentina. Tra versamenti nella holding, apporti diretti alla società e sponsorizzazioni attraverso Mediacom, l’impegno economico della famiglia – prima con Rocco, e successivamente alla sua scomparsa con il figlio Giuseppe – è così cresciuto ulteriormente.

Calcio e Finanza

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