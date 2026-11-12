Nuovo stadio Venezia, Boscaro: «Permetterà ai ricavi di avvicinarsi alla tripla cifra. Naming rights? Interesse di aziende straniere»

Il nuovo stadio del Venezia inserito nel Bosco dello Sport, che vedrà anche l’arena della Reyer Venezia, prosegue verso l’inaugurazione prevista per i primi mesi del 2028 così da far vivere ai tifosi e squadra il nuovo clima a tinte neroverde per la seconda parte della stagione 2027/28.

«Avere un stadio nuovo significa per una società come il Venezia, innanzitutto, aprirci l’area metropolitana, la città di Venezia, quindi ci sarà molta più accessibilità perché comunque è uno stadio che sarà raggiungibile con tutti i mezzi possibili dalla bicicletta al treno, all’automobile, alla barca – ha commentato Nicola Boscaro, Chief Revenue Officer del Venezia, proprio da dentro il cantiere del nuovo stadio –. Quindi è uno stadio che sicuramente ci amplierà gli orizzonti».