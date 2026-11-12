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Il bando per il nuovo stadio del Cagliari: concessione da oltre un miliardo

La gara per la realizzazione del nuovo impianto entra in una fase operativa: il 14 gennaio segna la scadenza per presentare le offerte.

Di
Chiara Costantini
Onefootball
Stadi
bando nuovo stadio cagliari
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(Foto: Enrico Locci/Getty Images)

Calcio e Finanza

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