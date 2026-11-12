Il bando per il nuovo stadio del Cagliari: concessione da oltre un miliardo

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La gara per la realizzazione del nuovo impianto entra in una fase operativa: il 14 gennaio segna la scadenza per presentare le offerte.
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