De Laurentiis avanza per il centro sportivo del Napoli a Qualiano: la svolta nel 2027

Il Napoli si prepara a cambiare casa. Dopo oltre vent’anni a Castel Volturno, il club di Aurelio De Laurentiis sembra essere sempre più vicino alla realizzazione di un nuovo centro sportivo a Quagliano, comune a una decina di chilometri dal capoluogo campano. L’operazione non è ancora arrivata alla firma, ma negli ultimi mesi i contatti sono diventati più concreti. Come riportato da Il Mattino, il club avrebbe individuato un’area di circa 18 ettari, composta da terreni appartenenti a due diversi proprietari.

La soluzione ha convinto il patron azzurro sia per gli spazi disponibili sia per le condizioni dell’operazione e i rapporti con le istituzioni locali. Infatti, anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele De Leonardis, si è dimostrata favorevole all’arrivo del Napoli sul territorio.