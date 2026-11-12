De Laurentiis avanza per il centro sportivo del Napoli a Qualiano: la svolta nel 2027

Il Napoli si prepara a cambiare casa. Dopo oltre vent’anni a Castel Volturno, il club di Aurelio De Laurentiis sembra essere sempre più vicino alla realizzazione di un nuovo centro sportivo a Quagliano, comune a una decina di chilometri dal capoluogo campano. L’operazione non è ancora arrivata alla firma, ma negli ultimi mesi i contatti sono diventati più concreti. Come riportato da Il Mattino, il club avrebbe individuato un’area di circa 18 ettari, composta da terreni appartenenti a due diversi proprietari.
La soluzione ha convinto il patron azzurro sia per gli spazi disponibili sia per le condizioni dell’operazione e i rapporti con le istituzioni locali. Infatti, anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele De Leonardis, si è dimostrata favorevole all’arrivo del Napoli sul territorio.
Il passaggio decisivo per sbloccare l’operazione
La trattativa è entrata in una fase più avanzata: nelle ultime settimane infatti, la questione è passata agli uffici legali delle parti coinvolte, impegnati nella preparazione dei contratti necessari per l’acquisizione dei terreni.
Prima di arrivare alla firma però, resta da completare un passaggio legato alle autorizzazioni: De Laurentiis dovrà presentare la richiesta per accedere ai benefici della ZES Unica per il Mezzogiorno. La Zona Economica Speciale prevede procedure amministrative semplificate per determinati investimenti.
Dopo la richiesta verrà convocata la Conferenza dei Servizi, chiamata a valutare i diversi aspetti del progetto. I tempi previsti per ottenere una risposta sono di circa 50-60 giorni. Soltanto una volta completato questo iter e ottenute le autorizzazioni necessarie il Napoli potrà procedere con l’acquisizione dei terreni. Per questo motivo la svolta definitiva è attesa per il 2027.
Come sarà il nuovo centro sportivo del Napoli?
L’investimento iniziale previsto per l’acquisto dei terreni è di circa 2 milioni di euro, a cui andranno aggiunti gli oneri e le altre spese legate all’operazione. L’obiettivo è realizzare una struttura moderna, pensata per le esigenze di tutte le aree del club, dai settori giovanile alle aree dirigenziali.
Il nuovo centro sportivo si inserisce in un percorso di crescita che riguarda anche l’area dirigenziale del Napoli. Il club ha inoltre annunciato l’arrivo del nuovo Chief Marketing Officer Roberto Monzani, a completa disposizione della società partenopea che, con il trasferimento a Quagliano, affronterà grandi cambiamenti.