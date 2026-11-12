Quella 2026/27 rappresenta inoltre un’edizione di transizione, in vista della riforma del torneo prevista dal 2028/29, con un nuovo sistema di promozioni e retrocessioni. Non saranno infatti più tutte le ultime dei quattro gironi a retrocedere automaticamente, ma soltanto le due peggiori quarte classificate .

La vittoria per 3-1 di Bologna contro la Turchia ha certificato un primo e importante traguardo per l’ Italia di Roberto Mancini : gli Azzurri saranno nell’ urna delle teste di serie in vista dei sorteggi dei gironi validi per le qualificazioni ai prossimi Europei 2028 che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda. Infatti, il successo contro la nazionale di Vincenzo Montella assicura a Donnarumma e compagni almeno il terzo posto nel girone 1 della Lega A di Nations League.

Da Mediaset a Sky: dove vedere la Nations League 2026/27

La quinta edizione sarà visibile in Italia sia su piattaforme a pagamento che in chiaro. Sky detiene i diritti della Nations League e trasmetterà le migliori partite tra le Nazionali straniere nella fase a gironi e tutte le sfide delle Finals, anche in streaming su NOW. La pay-tv di Comcast trasmetterà inoltre alcune partite in chiaro su TV8.

Le partite dell’Italia saranno invece trasmesse in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Anche Mediaset proporrà alcune gare della competizione sui propri canali, in particolare le sfide più avvincenti dei Gruppo 2 della Lega A. Le partite Mediaset saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ma quali sono le partite delle prime due giornate che saranno visibili per il pubblico italiano? E dove si potranno seguire? Ecco il calendario delle prime due giornate di Nations League, con i rispettivi canali per seguire la competizione.