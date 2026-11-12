Prosegue la Nations League con le ultime due giornate della fase a gironi. A partire da questo pomeriggio scopriremo chi si qualificherà ai quarti per la quinta edizione del torneo, con l’Italia subito protagonista nel gruppo A1 insieme a Belgio, Francia e Turchia. Gli Azzurri scenderanno in campo questa sera, giovedì 12 novembre, contro la Francia, una partita importante non solo per accedere alla fase successiva del torneo ma anche in vista di EURO 2028.
La manifestazione sarà utile anche in ottica della prossima edizione dei campionati Europei. I risultati della Nations League determineranno infatti le fasce per il sorteggio dei gironi di qualificazione a EURO 2028, ma non solo.
La vittoria per 3-1 di Bologna contro la Turchia ha certificato un primo e importante traguardo per l’Italia di Roberto Mancini: gli Azzurri saranno nell’urna delle teste di serie in vista dei sorteggi dei gironi validi per le qualificazioni ai prossimi Europei 2028 che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda. Infatti, il successo contro la nazionale di Vincenzo Montella assicura a Donnarumma e compagni almeno il terzo posto nel girone 1 della Lega A di Nations League.
Quella 2026/27 rappresenta inoltre un’edizione di transizione, in vista della riforma del torneo prevista dal 2028/29, con un nuovo sistema di promozioni e retrocessioni. Non saranno infatti più tutte le ultime dei quattro gironi a retrocedere automaticamente, ma soltanto le due peggiori quarte classificate.
Da Mediaset a Sky: dove vedere la Nations League 2026/27
La quinta edizione sarà visibile in Italia sia su piattaforme a pagamento che in chiaro. Sky detiene i diritti della Nations League e trasmetterà le migliori partite tra le Nazionali straniere nella fase a gironi e tutte le sfide delle Finals, anche in streaming su NOW. La pay-tv di Comcast trasmetterà inoltre alcune partite in chiaro su TV8.
Le partite dell’Italia saranno invece trasmesse in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Anche Mediaset proporrà alcune gare della competizione sui propri canali, in particolare le sfide più avvincenti dei Gruppo 2 della Lega A. Le partite Mediaset saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Ma quali sono le partite delle prime due giornate che saranno visibili per il pubblico italiano? E dove si potranno seguire? Ecco il calendario delle prime due giornate di Nations League, con i rispettivi canali per seguire la competizione.
Calendario Quinta Giornata (12 novembre-14 novembre)
Giovedì 12 novembre
- 18.00 – Turchia-Belgio: Sky/NOW
- 20.45 – Italia-Francia: Rai/Rai Play
- 20.45 – Inghilterra-Croazia: Sky/NOW
- 20.45 – Repubblica Ceca-Spagna: Sky/NOW
- 20.45 – Diretta Gol con: Albania-Finlandia; San Marino-Bielorussia; Montenegro-Lettonia.
Venerdì 13 novembre
- 18.00 – Moldavia-Kazakistan: Sky/NOW
- 20.45 – Serbia-Germania: Canale 20/Mediaset Infinity, Sky/NOW
- 20.45 – Diretta Gol con: Olanda-Grecia; Scozia-Macedonia del Nord; Slovenia-Svizzera; Slovacchia-Isole Faroe; Bulgaria-Islanda; Lussemburgo-Estonia; Andorra-Gibilterra; Liechtenstein-Azerbaigian.
Sabato 14 novembre
- 15.00 – Kosovo-Israele: Sky/NOW
- 18.00 – Norvegia-Galles: Sky/NOW
- 18.00 – Georgia-Ungheria: Sky/NOW
- 20.45 – Portogallo-Danimarca: TV8, Sky/NOW
- 20.45. – Diretta Gol con:Irlanda del Nord-Ucraina; Austria-Irlanda; Romania-Polonia; Svezia-Bosnia ed Erzegovina.
Calendario Sesta Giornata (15 novembre-17 novembre)
Domenica 15 novembre
- 15.00 – Cipro-Montenegro: Sky/NOW
- 15.00 – Lettonia-Armenia: Sky/NOW
- 18.00 – Bielorussia-Albania: Sky/NOW
- 18.00 – Finlandia-San Marino: Sky/NOW
- 20.45 – Francia-Turchia: Sky/NOW
- 20.45 – Spagna-Inghilterra: Sky/NOW
- 20.45 – Belgio-Italia: Rai/Rai Play
- 20.45 – Diretta Gol con: Croazia-Repubblica Ceca: Sky/NOW
Lunedì 16 novembre
- 16.00 – Diretta Gol con: Isole Faroe-Moldavia; Kazakistan-Slovacchia
- 18:00 Diretta Gol con: Estonia-Bulgaria; Islanda-Lussemburgo; Lituania-Liechtenstein
- 20.45 – Germania-Olanda: Canale 20/Mediaset Infinity, Sky/NOW
- 20.45 – Diretta Gol con: Grecia-Serbia; Macedonia del Nord-Slovenia; Svizzera-Scozia; Gibilterra-Malta
Martedì 17 novembre
- 20.45 – Danimarca-Norvegia: Cielo, Sky/NOW
- 20.45 – Galles-Portogallo: Sky/NOW
- 20.45 – Diretta Gol con: Ungheria-Irlanda del Nord; Ucraina-Georgia; Israele-Austria; Irlanda-Kosovo; Bosnia ed Erzegovina-Romania; Polonia-Svezia