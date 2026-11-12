La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma. Giovedì 12 novembre 2026 si affrontano infatti Turchia e Belgio , nella quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A , che comprende anche Italia e Francia . Il calcio d’inizio al Gürsel Aksel Stadium di Izmir stadio è fissato per le ore 18.00 .

La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go .

In particolare, Turchia-Belgio sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, con la telecronaca affidata a Pietro Nicolodi. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.

L’appuntamento è dunque fissato per la serata di giovedì 12 novembre: calcio d’inizio alle 18.oo, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, lo streaming è disponibile tramite Sky Go.