La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma. Giovedì 12 novembre 2026 si affrontano infatti Turchia e Belgio, nella quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A , che comprende anche Italia e Francia. Il calcio d’inizio al Gürsel Aksel Stadium di Izmir stadio è fissato per le ore 18.00.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Il Gruppo 1 della Lega A vede al momento la Francia al primo posto, al secondo posto c’è l’Italia con 7 punti, segue il Belgio con 6 punti e infine la Repubblica Ceca a quota zero. La partita di oggi rappresenta quindi per la squadra belga un’opportunità per superare l’Italia in classifica, mentre la Turchia dopo l’esonero di Montella, sfrutterà il fattore campo per provare a conquistare i primi punti nella competizione.
Dove vedere Turchia Belgio tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Turchia-Belgio, match valido per la quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà al Gürsel Aksel Stadium di Izmir il 12 novembre 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.
La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.
In particolare, Turchia-Belgio sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, con la telecronaca affidata a Pietro Nicolodi. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di giovedì 12 novembre: calcio d’inizio alle 18.oo, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, lo streaming è disponibile tramite Sky Go.