La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma. Giovedì 12 novembre 2026 si affrontano infatti Inghilterra e Corazia, nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A, che comprende anche Repubblica Ceca e Spagna. Il calcio d’inizio allo stadio di Wembley a Londra è fissato per le ore 20.45.

Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.