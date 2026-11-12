La UEFA Nations League 2026/27 riparte con uno dei match più interessanti del programma. Giovedì 12 novembre 2026 si affrontano infatti Inghilterra e Corazia, nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A, che comprende anche Repubblica Ceca e Spagna. Il calcio d’inizio allo stadio di Wembley a Londra è fissato per le ore 20.45.
Prosegue così la quinta edizione del torneo riservato alle nazionali europee, che si concluderà ancora una volta con le Finals. La competizione presenta anche alcune novità rispetto al passato, con un cambio di regolamento introdotto in vista della più ampia revisione del format decisa dalla UEFA a partire dall’edizione 2028/29.
Il Gruppo 3 della Lega A vede al momento la Spagna al primo posto a punteggio pieno, al secondo posto c’è l’Inghilterra con 9 punti, segue la Croazia con 3 punti e infine la Repubblica Ceca a quota zero. La partita di oggi rappresenta quindi una possibilità per la nazionale di Tuchel di avvicinarsi alla prima posizione, mentre la Croazia proverà a riscattarsi dopo la sconfitta per 7-0 nella partita di andata.
Dove vedere Inghilterra Croazia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Inghilterra-Croazia, match valido per la quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27, si giocherà alla Wembley Stadium di Londra il 12 novembre 2026, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida sarà visibile quindi per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). A trasmettere questa edizione della Nations League sarà infatti la pay tv di Comcast, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.
In particolare, Inghilterra-Croazia sarà trasmessa su Sky Sport Uno, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero. Gli abbonati potranno quindi seguire il match sia tramite televisore sia attraverso i dispositivi compatibili con i servizi streaming di Sky.
L’appuntamento è dunque fissato per la serata di giovedì 12 novembre: calcio d’inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Uno e streaming tramite Sky.