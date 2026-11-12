Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Toni Capuozzo. Aveva 77 anni

Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di Toni Capuozzo , morto all’età di 77 anni. Storico inviato di guerra e per decenni uno dei volti più conosciuti dell’informazione Mediaset, Capuozzo ha raccontato alcuni dei conflitti più drammatici della storia contemporanea, diventando un punto di riferimento per il giornalismo televisivo italiano. La notizia della morte è stata confermata nella giornata di oggi, giovedì 12 novembre 2026.

Un’esperienza che aveva contribuito a definire il suo stile giornalistico, caratterizzato dall’attenzione alle testimonianze dirette e alle storie delle persone coinvolte nei conflitti. Nel corso della carriera aveva raccontato anche altri scenari di crisi internazionale, dall’Afghanistan all’Iraq, confermandosi tra gli inviati di guerra più riconoscibili della televisione italiana.

A segnare profondamente la sua carriera è stata soprattutto l’esperienza nei territori dell’ ex Jugoslavia durante le guerre degli anni Novanta. Capuozzo aveva seguito direttamente i conflitti nei Balcani , attraversando città assediate e aree devastate dai bombardamenti, documentando non soltanto gli sviluppi militari, ma soprattutto le conseguenze della guerra sulla popolazione civile.

Il suo nome è rimasto legato soprattutto a “Terra!”, il settimanale di approfondimento giornalistico di Mediaset, del quale è stato per anni uno dei principali protagonisti, contribuendo a raccontare al pubblico italiano vicende internazionali spesso lontane dall’attenzione quotidiana dei telegiornali.

La carriera giornalistica di Capuozzo era iniziata nella carta stampata, prima del passaggio alla televisione, dove avrebbe raggiunto il grande pubblico e costruito buona parte della propria notorietà. Dopo le prime esperienze professionali, era approdato in televisione, trovando successivamente nelle reti Mediaset il contesto in cui sviluppare la propria attività di inviato e autore di approfondimenti giornalistici.

Le posizioni controcorrente e il legame con il Friuli

Accanto all’attività di inviato, Capuozzo aveva mantenuto negli anni una presenza significativa nel dibattito pubblico, intervenendo frequentemente sulle principali questioni internazionali e sul ruolo dell’informazione. Le sue posizioni, talvolta controcorrente, avevano suscitato discussioni e polemiche, alle quali il giornalista aveva risposto rivendicando la propria autonomia di giudizio e il valore dell’esperienza maturata direttamente sul campo.

Anche dopo aver ridotto gli impegni televisivi, aveva continuato a dedicarsi alla scrittura, alla pubblicazione di libri e alla partecipazione a incontri e iniziative culturali. Particolarmente forte era rimasto il legame con il Friuli Venezia Giulia, la regione nella quale era nato e alla quale aveva continuato a sentirsi profondamente legato, nonostante una carriera trascorsa in larga parte lontano dall’Italia.

Con la scomparsa di Toni Capuozzo, il giornalismo italiano perde uno dei protagonisti più conosciuti del racconto televisivo dei conflitti internazionali, capace di portare nelle case degli italiani le testimonianze di chi aveva vissuto in prima persona alcune delle pagine più drammatiche della storia recente.