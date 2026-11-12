Dalla base fissa ai bonus: tutti i dettagli dell'operazione Milan-PSG per Gonçalo Ramos

Il trasferimento di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain al Milan ha rappresentato l’operazione in entrata più rilevante per la storia del club rossonero. Il Milan non aveva mai raggiunto cifre di questa portata prima di questa estate, quando Gerry Cardinale ha deciso di assecondare le richieste del nuovo allenatore Ruben Amorim. Un investimento significativo quello per la punta portoghese, costruito attraverso un corrispettivo fisso da versare in più esercizi e una componente variabile legata ai risultati sportivi della squadra e al rendimento individuale del giocatore.

Calcio e Finanza ha potuto infatti visionare il contratto per il trasferimento di Ramos sottoscritto dalle due società, nel quale sono specificate le condizioni economiche dell’affare, il calendario dei pagamenti e gli obiettivi che consentiranno eventualmente al club francese di incassare ulteriori premi. L’accordo contiene inoltre alcune clausole che subordinano il riconoscimento dei bonus all’effettivo impiego del calciatore.